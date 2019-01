Kvinderne der vil vælte Trump

Der er stadig 22 måneder tilbage. Men den amerikanske præsidentvalgkamp er allerede skudt i gang.

Og Donald Trump kan allerede nu notere sig de fire første officielle modkandidater, efter den demokratiske senator og tidligere justitsminister Kamala Harris fra sin hjemby, Oakland i Californien, natten til mandag annoncerede, at hun vil forsøge at vælte den 71-årige republikaner af pinden i november næste år.

Dermed har fire kvinder nu - stort set som de eneste - meldt klart ud, at de er præsidentkandidater. Ud over Kamala Harris har også demokraterne Kirsten Gillibrand og Elizabeth Warren annonceret, at de vil forsøge at vippe Trump ud af Det Ovale Kontor. Og blandt outsiderne har Tulsi Gabbard fra Hawaii skabt omtale.

Den kvindelige Obama?

54-årige Kamala Harris trak ifølge opgørelser fra det lokale politi i Oakland mindst 20.000 mennesker på gaden, da hun kastede sig ud i et frådende angreb på Donald Trump.

- Vi er her, fordi den amerikanske drøm er under angreb, og vores amerikanske demokrati er på spil som aldrig før, råbte Harris, der havde taget opstilling foran rådhuset i den klassisk demokratiske højborg Oakland ved San Francisco i Californien.

Undervejs i sin tale langede Kamala Harris igen og igen ud efter de sider af USA, som Donald Trump indimellem har valgt at forsvare:

- Når vi har ledere, der lyver og mobber og angriber den frie presse og underminerer vores demokratiske institutioner, så det ikke vores Amerika.

- Når vi har folk, der tror på hvidt overherredømme, som marcherer og myrder i Charlottesville eller begår en massakre på uskyldige i en synagoge i Pittsburgh, så er det ikke vores Amerika, lød det bl.a. fra Kamala Harris, der blev mødt med særlig stor jubel fra folkehoben, da hun adresserede de amerikanske grænsemyndigheders tilbageholdelse af immigrantbørn:

- Når vi har børn i bure, der græder og kalder på deres mødre og fædre, så vov ikke på at kalde det grænsesikkerhed. Det er et brud på menneskerettighederne.

- Vi er her på et tidspunkt, hvor vi må besvare et grundlæggende spørgsmål. Hvem er vi som amerikanere? Så lad os svare på det spørgsmål. Vi er bedre end dette, lød det fra Harris.

54-årige Kamala Harris er halvt afroamerikansk og født i Oakland, som er kendt som en af hovedbyerne i borgerrettighedsbevægelsen samt arnestedet for den kontroversielle Black Panther-bevægelse i 1960'erne.

Og Harris forpassede ikke muligheden for at fremhæve sit eget ophav:

- Jeg er så stolt af at være datter af Oakland, Californien. Og som de fleste af jer ved, blev jeg født lige henne af vejen på Kaiser Hospital. Og det var kun nogle få mil væk, at mine forældre mødtes for første gang som studerende på Berkeley, hvor de var aktive i borgerrettighedsbevægelsen.

Harris er flere gange - grundet sit afroamerikanske ophav - blevet sammenlignet med tidligere præsident Barack Obama.

De er begge sorte, de er begge advokater, de er begge demokrater. Og de har begge unægtelig et retorisk talent. Hun er den kun anden kvindelige sorte senator i USA's historie og har med sine retoriske talegaver flere gange fået stemplet en 'kvindelig Obama'.

Netop den sammenligning er dog samtidig blevet kritiseret af flere politiske iagttagere, da det fremhæves, at Kamala Harris er helt sin egen og ikke en kopivare.

'Det giver overfladisk mening. Men det er også symptomatisk for en doven vane, der barnliggør højprofilerede kvinder i Amerika og andre lande, og som kun skimmer hen over de personlige detaljer og unikke omstændigheder, der formede dem', lød det bl.a. i et kritisk blogindlæg af kommentatoren Holly Thomas på CNN.

#metoo-kandidaten fra New York

Ud over Kamala Harris har også en fremadstormende politiker fra New York, Kirsten Gillibrand, annonceret, at hun er så tæt på at søsætte en egentlig præsidentkampagne, som man kan komme. Uden dog helt at sige ordene.

Gillibrand annoncerede tidligere på måneden, at hun har søsat en undersøgelseskomité, der skal afdække mulighederne for at blive præsident med alt, hvad det indebærer af økonomisk og politisk støtte.

Det skete på Stephen Colberts kendte talkshow, hvilket kun gav den halvkvædede annoncering endnu mere hype.

52-årige Gillibrand er kendt som Hillary Clintons afløser i Senatet. Og så er den advokatuddannede politiker blevet døbt #metoo-senatoren, efter hun de sidste to år har kæmpet for skrappere straffe til sexkrænkere.

Specifikt var Gillibrand blandt forkæmperne for, at sex-krænkelsessager i det amerikanske militær skulle prøves uden for militærets egen rangorden. Kampagnen mislykkedes, men endte med at give senatoren det mundrette kaldenavn.

Kirsten Gillibrand. Foto: Steve Pope

Kirsten Gillibrand har også sat fokus på sexovergreb på amerikanske universiteter samt selv beskrevet sin egen erfaring med sexchikane i den amerikanske kongres.

I sin selvbiografi fra 2014 beskrev den kvindelige senator, hvordan flere mandlige kolleger kom med kommentarer om hendes vægt:

'Godt, du træner, fordi du har jo ikke lyst til at blive buttet', lød det fra en kollega, mens en anden ifølge bogen konstaterede:

'Ved du hvad, Kirsten, du er køn, selv når du er tyk.'

Hende Trump kaldte Pocahontas

Demokraten Elizabeth Warren er den af de indtil videre officielle kandidater til præsidentembedet i 2020, som har det mest bitre forhold til Donald Trump.

69-årige Warren har i flere år været frontløber hos Demokraterne og er igen og igen blevet nævnt som et oplagt bud på en kommende præsidentkandidat.

Elizabeth Warren. Foto: Charles Krupa

Nytårsaften annoncerede Massachussetts-senatoren i en video på Twitter sine intentioner om at stille op som kandidat med et nøje udtænkt standpunkt som middelklassens forkæmper:

- Amerikas middelklasse er under angreb. Hvordan endte vi her? Milliardærer og store koncerner har besluttet, at de vil have mere af kagen, og har indsat politikere til at skære en tykkere skive til dem.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY — Elizabeth Warren (@ewarren) December 31, 2018

Elizabeth Warren og Donald Trump lå sidste sommer i infight over Warrens angivelige indianske ophav.

Donald Trump proklamerede, at han ville donere en million dollars til velgørenhed efter Warrens valg, hvis hun kunne bevise, at hun havde indfødt amerikansk blod i årerne.

Da Elizabeth Warren kort tid efter fremlagde en dna-analyse, der ganske vist påviste, at hun havde indianske aner - 'i omegnen af seks til ti generationer siden', som det hed i analysen foretaget af en kendt dna-analytiker fra Stanford University.

Trump har igen og igen angrebet Elizabeth Warrens indianer-påstande med jokes om, at hun er en 'Pocahontas'; en reference til den fra Disney-filmen kendte indianerprinsesse.

Også efter hendes annoncering af sit kandidatur var den amerikanske præsident på banen med et tweet, der af mange blev set som både racistisk og nedgørende, i og med at Trump foreslog, at Warren burde have annonceret sine præsidentplaner fra slagmarkerne, hvor to af de mest blodige opgør mellem indfødte amerikanere og hvide pionerer fandt sted i 1800-tallet.

Derudover foreslog Trump på ganske trumpsk vis, at det også havde klædt Warren at udklæde sin mand i fuld indianerdragt.

If Elizabeth Warren, often referred to by me as Pocahontas, did this commercial from Bighorn or Wounded Knee instead of her kitchen, with her husband dressed in full Indian garb, it would have been a smash! pic.twitter.com/D5KWr8EPan — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

Outsideren fra Hawaii

Tulsi Gabbard. Foto: Scott Audette

Kongres-medlemmet Tulsi Gabbard er med sine 37 år den markant yngste præisdentkandidat i feltet indtil videre.

Gabbard bliver alene pga. sin unge alder ikke set som en seriøs udfordrer til at få Demokraternes officielle kandidatur. Noget, der også afspejles i hendes position på diverse lister over officielle og uofficielle bud på en præsidentkandidat.

Gabbard har imidlertid fået skabt en del omtale om sin person - både positiv og negativ - der har gjort hende svær at ignorere.

Tulsi Gabbard er tidligere højt dekoreret soldat som veteran fra Irak-krigen. Derudover har hun fået skabt sig et navn som 'surferen fra Hawaii', der med 'aloha' vil stryge til tops i USA.

Gabbard er imidlertid blevet konfronteret med lidet flatterende historier fra sin fortid. Bl.a. at hun arbejdede for sin fars anti-LGBTQ-organisation, der skulle sikre 'traditionelle ægteskaber'.

Noget, Gabbard for nyligt har undskyldt:

- Lad mig først sige, at jeg fortryder de holdninger, jeg havde i fortiden, og de ting, jeg sagde, lød det for nyligt fra Gabbard til CNN i en artikel om hendes baggrund.

- Jeg er taknemmelig for dem i LGBTQ+-samfundet, som har delt deres 'aloha' med mig gennem min personlige rejse.