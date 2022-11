Kyivs borgmester nægter at lade Putin stjæle julen

Indbyggere i den ukrainske hovedstad, Kyiv, kan se frem til, at der bliver rejst juletræer i byen inden længe. Borgmester Vitalij Klitsjko nægter nemlig at lade krigen aflyse fejringen af højtiden.

Det siger han til det ukrainske nyhedsbureau RBC-Ukraine.

- Ingen kommer til at aflyse nytår og jul, og nytårsstemningen skal være her, siger han til det ukrainske nyhedsbureau.

- Vi kan ikke lade Putin (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) stjæle julen.

Juletræerne kommer dog ikke til at stå helt umærket af Ruslands invasion af Ukraine.

Serhij Kovalenko, administrerende direktør for Yasno, som leverer strøm til Kyiv, siger, at juletræerne hverken kommer til at være udsmykket med guirlander eller julelys. Det skal spare på strømmen.

- Der kommer til at være et nytårs-juletræ, og det kommer til at være det mest elansvarlige af slagsen, men stadig et festligt et, siger han.

Borgmester Klitsjko understreger, at der ikke kommer til at være nogen koncerter eller store forsamlinger. Der er ellers tradition for at stimle sammen i hovedstaden og byde det nye år velkommen.

- Juletræerne bliver sat op for at minde børnene om nytårsstemningen.

- Jeg ønsker ikke at frarøve børnene julemanden, siger han.

Rusland har udført konsekvente og store missilangreb mod den ukrainske infrastruktur, som har givet problemer med forsyningssikkerheden i landet.

Sneen er allerede begyndt at falde i Kyiv, der før Ruslands invasion havde 2,8 millioner indbyggere, og byen er ved at forberede sig på en hård vinter.