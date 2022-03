Kylet ud af Enhedslisten: Anklaget for sexistisk chikane i årevis

Enhedslisten-veteran afviser systematisk chikane, men han har da nok kaldt spidskandidat for 'studine'

Enhedslisten er blevet et prominent Aarhus-medlem fattigere.

Mangeårigt medlem af byrådet 78-årige Viggo Jonasen har fået frataget sin partibog af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Det oplyste Enhedslisten først til Aarhus Stiftstidende og bekræfter det nu over for Ekstra Bladet.

Partiets forretningsudvalgsansvarlige, Lisbeth Torfing, betoner, at der er tale om en personsag og vil derfor ikke fortælle nærmere.

- Jeg kan bekræfte, at han er ekskluderet med øjeblikkelig virkning, siger hun kortfattet.

Viggo Jonasen vil gerne fortælle sin side af sagen, da Ekstra Bladet interviewer ham over telefonen.

Sygemeldt

Han mener, han er blevet udsat for 'et karaktermord' motiveret af politiske uenigheder.

- Jeg er anklaget for sexistisk chikane igennem flere år. Det er voldsomme ord. En af årsagerne er, at jeg angiveligt skulle brugt ordet 'studine' om Laura Bryhl.

Laura Bryhl, født 1997, var spidskandidat til kommunalvalget. Hun har siden årsskiftet siddet for bordenden i Social- og Beskæftigelsesudvalget, men er i øjeblikket sygemeldt og udtaler sig ikke.

- Har du så kaldt din partifælle en 'studine'?

- Det kan jeg ikke udelukke. Det har jeg højst gjort i en henkastet bemærkning. Ikke i talrige telefonopringninger. Det er udpræget løgn. At have gjort det en enkelt gang i en henkastet bemærkning er ikke systematisk og langvarigt, siger Viggo Jonasen til Ekstra Bladet.

Over for Aarhus Stiftstidende erkender han:

- Jeg er jo en ironisk karl, så jeg kan ikke udelukke, at jeg har sluppet et par uhøflige bemærkninger undervejs.

- Men det virker ikke, som om du har agtet din yngre kollega særligt højt?

- Det er rigtigt forstået, at det har de (Enhedslisten, red.) skrevet. Men det er løgn. Jeg har rost Laura Bryhl for klarhed og tydelighed i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Kampagne

- Så du har heller ikke brugt hendes alder imod hende?

- Nej, det har jeg ikke. Men jeg kan sagtens have sagt, at hun både er yngre og kønnere end mig. Hvem kan have noget imod det?

- Det er jo det, man i dag kalder sexisme.

- Det er rigtigt. Jeg er ikke i tvivl om, at den, som har iværksat kampagnen imod mig, netop spiller det kort af samme grund. Det er svært at tage alvorligt.

- Aarhus Stiftstidende skriver i en leder, at det er godt, at der bliver ryddet op i den gamle garde, så Enhedslisten nu kan samarbejde bedre på rådhuset. Hvad siger du til det?

- Det har jeg også læst. Det er da charmerende, at Stiftstidende mener, at det er en god politisk sag at få sådan en som mig hældt ud.

Viggo Jonasen vil nu fortsætte sit politiske virke uden for Enhedslistens rækker. Måske endda på rådhuset.

- Jeg er stadig andensuppleant, så de kan komme i den underholdende situation, at hvis flere af de andre ryger ud, kommer jeg ind. Jeg synes stadig, det er et godt program. Jeg har sådan set selv skrevet en del af det, konstaterer han.

Viggo Jonasen har igennem årene siddet i byrådet i samlet 12 år i Aarhus for VS, SF og Enhedslisten.

Lisbeth Torfing afviser, at Viggo Jonasen er røget ud som en del af en politisk strid.

- Jeg kan afkræfte, at det er politisk motiveret. Det er en personsag, siger hun kort.