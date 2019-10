LA bløder: Lars tøver

Rigmanden Lars Seier Christensen støttede i årevis Liberal Alliance massivt økonomisk. Og op til valget åbnede han igen pungen for partiet – dog uden det ønskede payoff på valgdagen.

Men hvorvidt mæcenen er klar til at åbne pengetanken, nu hvor kasserne bløder, er usikkert.

'Partiet har klaret sig igennem mange år med nogle gange flere andre gange færre midler. Det kommer det også til at gøre fremadrettet, er jeg sikker på,' skriver han til Ekstra Bladet i en sms.

Lars Seier Christensen, der i disse år tjener sin penge på blandt andet valutahandel, står dog last og brast om partiet trods den truende nedsmeltning.

Vil vokse

'Der er ikke noget ændret i mit medlemskab af LA, så jeg forventer at deltage i landsmøder som jeg plejer.'

I et svar på Facebook er Seier ovenikøbet overbevist om, at Liberal Alliance vil vokse til næste valg.

'Knivene hvæsses selvfølgelig hos folk, der ikke bryder sig om liberale. Men vi må skuffe dem med, at Liberal Alliance ikke bare findes efter næste valg, men er væsentligt større end nu,' skriver han som opmuntring til formand Alex Vanopslagh.

Manglede midler

Op til valget manglede partiet midler til at føre valgkamp for. Men blev reddet af Lars Seier Christensen. Han ville dog ikke fortælle, hvor meget han skænkede.

- Du vil kunne se mit navn på listen over bidragydere. Der skal nok lidt mere til end 20.000 kroner. Alle partier har brug for at føre valgkamp, lød det i april fra Lars Seier Christensen.

