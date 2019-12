LA forlader klimaforhandlinger efter strid om job

Liberal Alliance har fredag aften forladt forhandlingerne om en klimalov.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Liberal Alliance har ønsket at få medtaget et princip i klimaaftalen om, at initiativer, der reducerer beskæftigelsen, skal modsvares af tiltag, der øger beskæftigelsen tilsvarende.

Men dette bliver altså ifølge partiet ikke en del af en klimalov.

Langvarige forhandlinger om at nå til enighed om en klimalov er fortsat fredag og er kort før klokken 20 stadig i gang.

Klimaloven skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Planen er, at klimaloven skal vedtages inden jul, og at den skal følges op af klimahandlingsplaner i foråret.