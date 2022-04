LA-leder: Kampvogne er vigtigere end flere offentligt ansatte

Krigen i Ukraine ændrer dansk politik, og hvad der skal prioriteres.

Det siger Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, i sin tale ved partiets landsmøde i Kolding lørdag.

- Det er vigtigere, at vi får oprustet vores forsvar, end at vi skovler endnu flere penge ind i gabet på velfærdsstaten. Når vi er truet på livet, så er kampvogne vigtigere end flere offentligt ansatte, siger Alex Vanopslagh.

- Det skal være slut med at nasse på USA's vilje til at forsvare os - og det skal være slut med, at vi byder de mennesker, som er villige til at sætte sig selv på spil for at passe på vores land, at de skal klare sig med krummer fra velfærdsstatens overdådige bord.

I partiets nye 2035-plan er der blandt andet afsat penge til at løfte det danske forsvar til to procent af bruttonationalproduktet.

Alex Vanopslagh siger videre, at ukrainere kæmper for liberale idealer i krigen mod Rusland.

- De ofrer sig for deres landsmænds frihed og for muligheden for at kunne blive et liberalt demokrati.

- Det minder os om, at vi har noget, der er værd at forsvare og bevare - og at friheden ikke er gratis, siger han.

I talen kommer partiformanden flere gange med kritik af statsminister Mette Frederiksen (S).

Alex Vanopslagh mener, at 'Danmark trænger til et nyt lederskab'.

- Så vi får hævet klimaambitioner med et internationalt snit, så vi får sat velfærden fri og gjort danskerne både rigere, friere og med mulighed for at løfte det ansvar, som giver livet mening og fylde.

- Men en af de måske vigtigste grunde til at vi skal have et nyt lederskab i Danmark er, at Mette Frederiksen er den dårligste nyhed for vores folkestyre og retsstat siden Anden Verdenskrig, lyder det i talen.