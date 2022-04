LA-leder: Kommission skal undersøge regeringens rolle i Hjort-sag

Fra folketingsmedlemmerne på Christiansborg har der længe været stille om sigtelsen af Claus Hjort Frederiksen (V) for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

Den tidligere forsvarsminister fortalte tilbage i januar, at han var blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109. Hvorvidt, der skal rejses tiltale, afventer en beslutning fra anklagemyndigheden.

Men for Liberal Alliances politiske leder og formand, Alex Vanopslagh, er stilheden nok nu. Han kræver mere åbenhed om sagen og ønsker blandt andet, at en kommission skal granske regeringens rolle.

- Den her lukkethed, vi har set indtil videre, er hverken vores folkestyre eller Claus Hjort tjent med. Så det ene, der skal ske, er, at der - i det omfang, det er muligt – skal være fuld åbenhed om, hvad grundlaget er for sigtelsen, siger Alex Vanopslagh.

- Drejer det sig alene om, at han i offentligheden har bekræftet nogle ting, som allerede var offentlig velkendt. Eller er der mere kød på sagen?

- Og så skal vi have undersøgt regeringens rolle i det her. Er det regeringen, der på den ene eller anden måde oppefra har bestilt, at der skal være en sigtelse af Claus Hjort?

- Det mener jeg, at der skal en kommission til for at undersøge. For vi ved desværre af erfaring, at regeringen ikke taler sandt, når den kommer med redegørelser til Folketinget, siger han videre og henviser til regeringens redegørelse i sagen om aflivningen af alle mink.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen selv er et dansk samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste centralt i hans sigtelse. Et samarbejde om overvågning, han tidligere har bekræftet i tv-programmet 'Lippert' på TV 2 News.

I et interview med Weekendavisen i sidste uge undrede Claus Hjort Frederiksen sig over, at Folketinget har været så tavse om hans sag.

Den undren deler Alex Vanopslagh. Og anerkender, at han også selv har været tavs.

- Jeg har nok været stille ud fra et armslængdeprincip. Jeg skal jo ikke blande mig i, hvem der bliver sigtet for hvad, og efterretningstjenesterne skal jo have mulighed for at gøre deres arbejde.

- Men jeg synes det er mærkeligt og bekymrende, at der er flere reaktioner fra danske folketingsmedlemmer, når en russisk oppositionspolitiker (Aleksej Navalnyj, red.) bliver fængslet, end når en dansk oppositionspolitiker bliver sigtet for landsforræderi.

- Derfor har jeg besluttet mig for at kræve noget mere åbenhed i den her sag.

Alex Vanopslagh vil nu gå til sine partilederkolleger med sit ønske.

Er der enighed, 'så skal vi lave nogle fælles forslag i Folketingssalen'.

- Og hvis ikke de er det, må vi selv fremsætte vores forslag og sætte det til afstemning.

- Så må de partier, der mener, at der skal være fuld lukkethed i den her mærkelige sag, forsvarer hvorfor, siger LA-lederen.