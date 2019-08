LA-leder poserer med våben: 'Til kamp mod de røde'

Et billede på Facebook af den politiske leder for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, skaber vrede blandt politiske modstandere

Et billede, der florerer på Facebook, af Liberal Alliances politiske leder, som poserer med et våben i hånden under overskriften 'Til kamp mod de røde 2.0.' har fået sindene i kog på Christiansborg.

Politiske modstandere kalder Alex Vanopslaghs optræden usmaglig.

Biledet stammer fra efteråret 2017, hvor Liberal Alliances politiske leder, og medlem af Folketinget, Alex Vanopslagh, var i Litauen.

På billedet optræder også fem af hans venner, der alle har relationer til politik. De står alle med forskellige typer af semi-automatiske og manuelle håndvåben i hænderne.

Vil du dræbe?

Billedet blev på daværende tidspunkt offentliggjort af Nicolai Svejgaard Poulsen, der er medlem af Venstre. Det florerede for nyligt igen på hans åbne Facebook-profil, hvor tidligere Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet, Runa Dorph Petersen, delte det og stillede spørgsmål til intentionen med billedet.

- Uenighed i politik er der meget af, men man skal ikke stille det op sådan mod hinanden. Uanset hvilken side, man kommer fra. Jeg endte med at lade være med at følge den tråd, efter jeg havde delt billedet. Jeg fik sviner efter sviner, af de andre i kommentarsporet, siger hun til Ekstra Bladet.

Runa Dorph-Petersen startede diskussionen på Nicolai Svejgaard Poulsens Facebook-side. Foto: Skærmbillede

'Han burde undskylde'

Billedet har fået flere af 'de røde' politikere på Christiansborg til at tage kraftigt afstand fra Liberal Alliances politiske leders ageren.

Finansordfører for Enhedslisten, Rune Lund, mener at billedet, og ikke mindst teksten, det præsenteres under, er forkasteligt. Han siger samtidig, at Alex Vanopslagh burde tage afstand fra budskabet, som det sender.

- Det er ikke sjovt at gøre grin med politisk vold, når der ligger en indirekte trussel i det. Når en politisk person gør sådan noget, så legitimerer det jo lidt en tone med underliggende trusler på internettet.

- Vi er jo i en situation, hvor der findes reelle politiske trusler.

- Jeg synes, at han skal komme ud og sige undskyld. Og sige, at det var en fejl, og at han ikke vil gøre lignende igen, siger Rune Lund.

Har selv modtaget trusler

Medlem af folketinget for Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen, ser absolut heller ikke med milde øjne på den unge politikers adfærd. Han har selv prøvet at modtage dødstrusler, og ser med stor alvor på symbol-værdien i opslaget.

- Vi har mistet partifæller i både Sverige og i England, så jeg synes, at det er uværdigt for en person, og som på det tidspunktet, billedet er taget, faktisk sad i Borgerrepræsentationen i København.

- Jeg er jo godt klar over, at han ikke vil skyde nogen, men det danner en ret kedelig præcedens.

- Jeg synes, at det er meget trist, at en politisk leder i Danmark, som jeg går ud fra gerne vil i regeringen næste gang, poserer med en pistol, og at der netop står, som der gør, i opslaget på Facebook.

Konfrontation: En frygtelig dag Ekstra Bladet har gentagne gange rettet telefonisk henvendelse til Alex Vanopslagh, men via Liberal Alliances pressetjeneste har vi fået at vide, at han ikke ønsker at tale med os. Han har dog senere sendt en kommentar til billedet på mail. - Vi var nogle venner på skydebane i Litauen for nogle år siden. Det var en frygtelig dag - jeg ramte konsekvent ved siden af skiven og er endda ved at skyde mig selv i foden på billedet efterfølgende. - Det smider Nicolai (Svejgaard Poulsen red.) op på sin lukkede Facebook-profil med en eller anden intern joke til nogle af sine røde venner (som forstår joken) - og forklarer i øvrigt til uindviede længere nede på opslaget, at man selvfølgelig aldrig skal udøve politisk vold. Det er jeg ubetinget enig med ham i. - Jeg tager naturligvis afgrundsdyb afstand fra ethvert Facebook-opslag med dårlig humor, der kan misforstås - såvel som at bringe feriebilleder ude af sin kontekst, skriver han. DFU landsformand undskylder

Ekstra Bladet har talt med alle personerne, der optræder på billedet. Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, Chris Bjerknæs, siger, at han godt kan forstå, hvis nogen har misforstået billedet: - Jeg beklager, hvis nogen føler sig stødt over det, for det var ikke det, der var meningen. Billedet er taget i en helt anden ånd, og det er i den kontekst, at de skal se det. Der er intet alvorligt i det. Nicolai Svejgaard Poulsen, som lagde billedet på Facebook, mener at det hele er taget ud af kontekst. Der bare er tale om en hyggelig vennetur. - Jeg synes ikke, at der er noget at tage afstand fra. Der er bare nogen mennesker, der konstant er på jagt efter noget at blive krænkede over.

