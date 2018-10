LA-minister foreslog socialdemokratisk navn til ny ø

En ny ø i København har arbejdstitlen 'Lynetteholmen'. Men måske navnet i stedet skal ære en socialdemokrat?

Det har Liberal Alliances transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen, foreslået, lyder det efter at regeringen og overborgmester Frank Jensen (S) fredag præsenterede de langsigtede planer for en ny bydel i hovedstaden.

- Jeg har på et tidspunkt foreslået, at det skulle hedde Franks Minde. Jeg synes, at Københavns Kommune skal vægte tungest i forhold til navnet, siger Ole Birk Olesen med et smil på læben.

Overborgmester Frank Jensen (S) understreger, at ideen til den nye ø kommer fra Københavns Kommune, og at Lynetteholmen kun er en 'arbejdstitel'.

- Hvad siger du så til Franks Minde, som Ole Birk foreslår?

- Det forudsætter, at jeg ikke er her længere, da man først kan få opkaldt noget efter sig, når man er død, siger Frank Jensen.

Den kunstige ø skal ligge mellem Nordhavn og Refshaleøen. Den skal have en metrotilføjelse, der skal bygges en omfartsvej, og muligheden for en havnetunnel undersøges.

På øen skal der bygges op mod 20.000 boliger, og de første vil blive bygget fra 2035.

Lynetteholmen, eller hvad navnet nu bliver, er formentlig først udbygget i 2070. Det er planen, at skatteborgerne ikke skal have pungen op af lommen.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, og så i et valgår, så Ekstra Bladet konfronterede ministeren og overborgmesteren.

- Ole Birk Olesen, er det ikke bare et luftkastel, som kan bruges som valgflæsk?

- Det er fantastisk, at vi sætter noget i værk, som andre kommer til at tage æren for, når det står færdigt.

- Med et fint pressemøde, så ser det ud som om, at I allerede er i gang med at tage æren?

- Vi kan tage æren for, at vi sætter det i gang, men det bliver ikke os, som gør det færdigt.

- Stort set alle offentlige byggeprojekter – supersygehuse, broer etc, går altid over budget. Hvordan kan vi tro på, at det her ikke kommer til at koste skatteborgerne noget?

- Hvorfor skulle man ikke. De fleste vejprojekter bliver bygget for mindre en budgetteret.

- Den lille cykelbro til Operaen blev forsinket og væsentlig dyrere. Når man ikke kan finde ud af at lave en cykelbro, hvordan skal vi så tro på, at planen holder med en hel ø?

- Det er ikke et teknisk kompliceret projekt. Man sejler jord ud og fylder ned i hullet.

- Hvordan kan du være sikker på, at projektet er selvfinansieret? Har du regnestykker, som viser det?

- Vi har nogle foreløbige beregninger som viser, at det her projekt kan skaffe de penge, som mangler i havnetunnelprojektet.

- Satser du på en ældrebolig, så du er klar til at skrive dig op?

- Hvis de lejligheder på promenaden står klar i 2035, så er jeg interesseret.