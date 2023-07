LA-politiker vækker opsigt: I forsvar for nikotin-lobby

Liberal Alliances sundhedsordfører har vakt opsigt under en høring om unges brug af nikotinprodukter, hvor hun talte nikotinbranchens sag. Hun afviser at være deres talerør trods direkte sammenfald i ordvalg

Liberal Alliances sundhedsordfører har vakt opsigt under en høring om unges brug af nikotin-produkter, hvor hun talte nikotinbranchens sag. Hun afviser at være deres talerør trods direkte sammenfald i ordvalg

Er der tale om verdens største tilfælde, når en sundhedsordfører og en tobaksgigant vælger at bruge nøjagtigt de samme ord?

Det er det store spørgsmål efter et ekspertmøde i Folketingets sundhedsudvalg om unges brug af nikotinprodukter, som har fået flere til at spærre øjnene op.

Årsagen er Liberal Alliances sundhedsordfører, Louise Brown, som ifølge en række deltagere opførte sig bemærkelsesværdigt under høringen.

Læste op fra telefon

Flere deltagere, som Ekstra Bladet har talt med, fortæller, at hun var meget aktiv på sin telefon under høringen og flere gange læste direkte op fra den, når hun skulle stille spørgsmål eller kommentere.

Blandt andre Jesper T. Andreasen, der var med som sundhedsfaglig ekspert, undrede sig over politikerens spørgsmål og kommentarer.

- Ja, det gjorde jeg. Hun sagde flere ting, som jeg bed mærke i, siger han.

Flere af Louise Browns indlæg var da også meget kritiske over for sundhedseksperternes udtalelser, mens hun samtidig tog både tobaksindustrien og nikotinbranchen i forsvar.

Ifølge Louise Brown selv, fordi de ikke havde fået mulighed for at komme til orde under høringen. Derfor må det have lunet hos giganterne, at politikeren fremførte flere af deres argumenter.

Det var Socialdemokratiets Matilde Powers, der var ordstyrer på mødet. Hun har også undret sig over optrinnet.

- Jeg synes, det er problematisk, hvis hun har samarbejdet med tobaksindustrien og fået tilsendt skyts og citater fra dem uden at deklarere det på mødet, siger Matilde Powers.

Ni minutters mellemrum

Det har ikke mindst vakt opsigt, at der er et direkte sammenfald mellem en kommentar, som Louise Brown fremkom med på mødet, og en udtalelse, som Nikotinbranchens direktør har skrevet på Twitter.

Der er ni minutter mellem de to udtalelser.

Baggrunden var, at en ekspert fortalte på mødet, at nikotinvingummier var blevet meget populære blandt børn og unge i USA, hvilket fik Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, til at sige, at 'kreativiteten er stor hos nikotinbranchen'.

Det gjorde han klokken 15.42.

Klokken 15.43 gik Nikotinbranchens direktør, Inger Schroll-Fleischer, på Twitter for at berolige ham:

'Bare rolig, @rasmushorn. Ingen af mine medlemmer i Nikotinbranchen kommer med nikotinvingummier. Problemerne med mindreåriges forbrug er rigeligt alvorligt uden den slags stråmænd.'

Hun skriver også, at der hverken er 'SvampeBob e-cigaretter eller vingummier'.

Samme ord

Klokken 15.52 får Louise Brown ordet. Her bruger hun flere af de samme specifikke ord som direktøren fra Nikotinbranchen:

- Jeg har behov for at sige, at det er problematisk, at vi på et ekspertmøde kaster om os med stråmænd. Det er ikke, fordi jeg skal tale nikotinbranchens eller tobaksindindustriens sag, men det er altså ikke onde mennesker, vi har med at gøre, siger Louise Brown på mødet.

Herefter siger hun, at 'der ikke bliver lavet vingummibamser med nikotin i', og at der heller ikke bliver produceret 'puffbars med SvampeBob.'

Vi skal spille med åbne kort

Jesper T. Andreasen synes egentlig, at det var fint, at Louise Brown fremkom med det synspunkt, sagde han. Noget, som han også gik over og anerkendte hende for efter mødet, fortæller han.

- For selvom vi ikke mener at have lavet stråmænd og påstået, at tobaksindustrien er ansvarlige for de illegale nikotinprodukter, skal vi være bevidste om at kommunikere meget præcist om det her, så det ikke bliver opfattet, som om vi laver stråmænd, siger Jesper T. Andreasen.

Men hvis Browns indspark i virkeligheden kommer fra nikotinbranchen, synes han, at hun skulle sige det åbent.

- Vi ved jo ikke, om hun har det derfra, men hvis det er tilfældet, skulle hun da deklarere det. Det ville være mest ærligt og transparent. Vi er jo nødt til at spille med åbne kort allesammen, siger han.

Brugte præcis samme citat

Desuden studser flere mødedeltagere over, at Louise Brown ud af det blå spørger netop Jesper T. Andreasen til et gammelt citat, som han gav til Helsingør Dagblad i august sidste år.

Hun fremlægger citatet i forbindelse med, at hun spørger ham, om ikke nikotinposer kan være gavnlige for eksisterende rygere, der gerne vil stoppe med at ryge.

Men pudsigt nok har tobaksindustrien selv brugt det præcis samme citat fra Jesper T. Andreasen, som Louise Brown valgte at fremføre under høringen, til at fremhæve præcis det samme argument. Det skete i en kronik i Politiken.

Ret imponeret

Jesper T. Andreasen fortæller, at han under høringen undrede sig over, at en sundhedsordfører var så godt inde i hans gamle udtalelser.

- Jeg var ret imponeret over, at hun havde lavet baggrunds-research og kunne citere mig for noget, jeg dårligt nok selv kunne huske, at jeg havde sagt. Jeg var forundret over, at hun bragte det gamle citat frem, og hun virkede ualmindeligt velinformeret, siger Jesper T. Andreasen.

Ekstra Bladet har også talt med flere andre deltagere, som ikke vil udtale sig til citat, men som ligeledes undrede sig over Browns spørgsmål, kommentarer og adfærd.