LA vil først pege på statsministerkandidat efter valget

Liberal Alliance vil vente med at pege på, hvem af de to statsministerkandidater i blå blok, der skal have lov at indtage Statsministeriet i tilfælde af et magtskifte efter næste valg.

Det siger politisk leder Alex Vanopslagh (LA) i forbindelse med et sommergruppemøde i partiet, som holder pressemøde fredag.

- Vi skal afvente valget og se valgresultatet. Hvis det ene parti er markant større end det andet, taler det for, at det er det, der får første forsøg på at få enderne til at mødes. Det er for tidligt at slå fast, siger han.

Han erkender, at vælgerne har en vis ret til at vide, hvem et parti peger på. Men han tvivler på, at de blå partier vil ud med det før efter valget.

Annonce:

Venstre mener, at det er det parti, der selv får flest mandater, der bør få serveretten i forhold til at danne regering. Omvendt mener De Konservative, at det er det parti, der kan samle flest støtter også fra andre partier, der bør stå først for.

I sidste uge meldte formand Søren Pape Poulsen (K) sig på banen som statsministerkandidat. Det er formand Jakob Ellemann-Jensen (V) også.

Begge har en pointe, mener Vanopslagh.

- Begge dele betyder noget. Men jeg tror, man skal passe på med at have en statsminister, der er svækket fra start og er lillebror i regeringen, selv om vedkommende har statsministerposten, siger Alex Vanopslagh.

Både Venstre og De Konservative har fremlagt udspil for nylig. Venstre er mere midtersøgende med skattestop og penge til flere børn og ældre, mens De Konservative foreslår skattelettelser for milliarder af kroner herunder at sløjfe topskatten.

- Konservatives økonomiske politik er tættere på Liberal Alliance, end Venstres er. Men det er ikke nok at sige i en valgkamp, at man vil sænke skatterne. Man skal også stå ved det i et forhandlingslokale og kæmpe for det, siger Vanopslagh.

Annonce:

På spørgsmålet, om han dermed hælder til Søren Pape Poulsen som statsminister, svarer han, at 'det er bare én blandt rigtig mange faktorer, men det vægter positivt for Pape'.

Liberal Alliance fremlægger fredag seks principper for et borgerligt lederskab af Danmark, som bør skrives ind i et forståelsespapir.

Principperne skal sikre, at der ikke sker et normskred for retsstaten og tilliden til institutioner, som det der ifølge Liberal Alliance er sket under den røde regering.

Forståelsespapiret er et krav til en blå regering.

- Der er ikke noget forståelsespapir med Liberal Alliances underskrift, før vi føler, at vi er tilstrækkeligt imødekommet i forhold til ambitionsniveauet på reformer, den offentlige sektor og forbedringer af borgernes retssikkerhed, siger han.