LA vil lade ældre give hjemmehjælpere karakter

Liberal Alliance vil give ældre muligheden for at rate deres hjemmehjælpere og give dem, der klarer sig godt mere i løn.

- Mange steder i den private sektor bruger man brugerbedømmelser til at give ros eller mere i løn til dem, der gør det rigtig godt.

- Det vil vi også gøre i den offentlige sektor, siger Ole Birk Olesen, der er gruppeformand i LA og kandidat til borgerrepræsentationen i København, til Ekstra Bladet.

Op til ti procent bonus

I første omgang skal det være de ældre i København, der digitalt kan evaluere deres plejere. Evalueringerne vil kunne give de hjemmehjælpere med højest rating op til ti procent bonus oven i deres normale løn.

På sigt mener Olesen, at systemet også kan udbredes til andre dele af den offentlige sektor.

- Det vil sætte den enkelte borger i førersædet. Så når de ansatte kommer ud i hjemmet, ved de, at hvis de gør et godt stykke arbejde, vil de få en god anmeldelse, og så kan de få mere i løn, siger han.

- Og hvis man får mange dårlige anmeldelser, kan chefen tage en snak med en for at finde ud af, om man har det rigtige job, siger han.

- Er der ikke en risiko for, at nogle får dårlige anmeldelser, uden at der er en reel grund til det?

- Den enkelte bedømmelse vil aldrig kunne stå isoleret. Det er summen af bedømmelser, der afgør det.

- Jeg skal ikke udelukke, at hvis der er en, der kører i et bestemt kvarter, hvor alle er sure og tvære, så skal kommunen selvfølgelig tage højde for det, siger han.

Frygter det ikke

LA'eren frygter heller ikke, at det vil forringe arbejdsforholdene for plejerne.

- Jeg mener, at de får bedre arbejdsforhold, fordi de kan se på lønsedlen, hvis de gør sig ekstra umage. Det kan kun give øget jobtilfredshed.

- Er det liberal politik at lade arbejdsgivere overvåge deres medarbejdere på den måde?

- Arbejdsgivere har til alle tider holdt øje med, om deres ansatte yder en indsats, der er over eller under gennemsnittet.

- Man kender det fra, når man er ude og køre taxa eller lignende, hvor man bliver spurgt, om man har haft en god oplevelse, og så kan chaufføren få en fordel på grund af det.

Bizart og respektløst

På de sociale medier har forslaget mødt stor kritik, og det har også fået Mai Villadsen fra Enhedslisten til at rynke brynene.

- Jeg synes, det er et bizart og respektløst forslag. Det er ikke rating-systemer, der gør hjemmehjælpen bedre, siger hun.

- Det skaber en mistænkeliggørelse om, at hjemmehjælperne ikke arbejder for at gøre noget godt for de ældre, de er ude at besøge.

Mai Villadsen (EL) har blandt andet været på Facebook for at lufte sin utilfredshed med LA's forslag. Foto: Stine Tidsvilde

Hun mener i modsætning til Ole Birk Olesen, at rating-systemet vil gøre arbejdsforholdene værre for sosu'erne.

- Det vil skabe et skrækkeligt arbejdsmiljø for folk, der har det hårdt i forvejen, siger hun.