Lader familier i stikken: Jeg er ikke stolt

Hvad har udlændinge- og integrationsministeren formået i det nye år? I hvert fald ikke at gennemføre punkt ét på sin to do-liste

Kaares forsømte forår: Hvad har udlændinge- og integrationsministeren formået i det nye år? I hvert fald ikke at gennemføre punkt ét på sin to do-liste

Han lovede, at hjælpen til ville komme til foråret.

Men selvom det officielt er blevet sommer, og politikerne snart går på lang sommerferie, har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) endnu ikke gennemført ændringerne af reglerne for familiesammenføring, som ellers har stået 'øverst på hans liste' siden valget.

Og nu lyder det i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke engang tør love, hvornår hjælpen så kommer.

- Det er en sag, som jeg synes har taget for lang tid, og som jeg er ærgerlig over, at vi ikke har fået afklaret. Men det er vigtigt for mig, at vi får lavet en lov, der fungerer. Det er også vigtigere, end om det går hurtigt, siger Kaare Dybvad.

Han fastholder, at lovændringen stadig står øverst på hans liste.

Annonce:

- Jeg ved ikke, om det er nogen trøst, men de andre ting, som står nedad på listen, har jeg jo ikke prioriteret før. Det er sådan set stadig det her, der står øverst på listen for mig, siger Kaare Dybvad Bek.

- Men hvad er det så, I har lavet det her halve år? Sidder I bare og snakker og diskuterer, eller hvad er det, der foregår?

- Vi er jo reguleret af en lang række lovgivning og internationale konventioner, vi skal overholde. Man må ikke bare sige: de her lande må godt komme, de her lande må ikke, eller hvis man er en bestemt person, kan man godt.

- Det skal være en lov, der gælder for alle. Det er vigtigt for os. Men samtidig skal det være på en måde, hvor vi ikke åbner for en meget stor indvandring gennem familiesammenføring.

- Så hvad er det I laver, helt præcist?

Annonce:

- Vi sidder og diskuterer juridisk, hvordan sådan en lov skal stykkes sammen. Hvordan vi skal sørge for, at de hensyn, som jeg beskriver, kan være i den lovgivning. Det er ikke altid simpelt. Vi har desværre set i Folketinget, at man laver lovgivning for hurtigt og skaber flere problemer, end man løser.

- Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude, som har ventet virkelig lang tid, som nu tænker: Kaare Dybvad er ligeglad med mig og min familie?

- Jeg vil sige til dem, at jeg er ikke ligeglad, men jeg kan godt forstå, at man er frustreret over, at der er gået lang tid. Det er heller ikke noget, jeg selv ser tilbage på og tænker, at det var en hurtig eksekvering, og det vil jeg sætte i glas og ramme på ministerkontoret. Vi er stadig i gang, og vi kommer til at lave en løsning. De familier kommer til at få en afklaring på deres muligheder.

- Hvornår sker der noget, Kaare?

- Jeg har fået at vide af min pressechef, at jeg skal stoppe med at sætte deadlines op for, hvornår man kommer med noget. Men jeg lover, at Ekstra Bladet er de første, jeg ringer til, når jeg har en løsning.

- Kan du slet ikke blive mere konkret?

- Nej, det kan jeg desværre ikke. Men Ekstra Bladets læsere bliver de første, der får den her nyhed. Det vil jeg gerne love.

- Bliver det i år?

- Ja, det gør det nok.

- Så kom du til at love det alligevel?

- Ja, men det tror jeg også godt, jeg kan overholde.