Læge frikender Biden

80-årige Joe Biden er fortsat egnet til at udføre sit job som USA's præsident.

Det konstaterer lægen i Det Hvide Hus sent torsdag aften dansk tid efter Bidens årlige lægeundersøgelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Præsident Biden er fortsat en sund, energisk 80-årig mand, som er i stand til at udføre sine opgaver som præsident til fulde, herunder sine pligter som øverste chef, statsoverhoved og øverstkommanderende, udtaler Bidens læge, Kevin O'Connor, i en erklæring fra Det Hvide Hus.

Under lægetjekket blev der ifølge Kevin O'Connor fundet nogle relativt små problemer. Han udtaler dog samtidig, at der ikke blev fundet nogen alvorlige fysiske eller neurologiske problemer.

Kevin O'Connor konstaterer samtidig, at Biden ikke lider af symptomer på langvarig covid-19, efter at præsidenten blev smittet med coronavirus sidste år.

Derudover er Bidens stive gang ikke blevet forværret siden hans første lægeundersøgelse som præsident i november 2021, konstaterer O'Connor.

Ifølge lægen lider Biden af leddegigt, hvilket er forklaringen på, at han bevæger sig en anelse stift og forsigtigt.

Tidligere torsdag var Biden igennem en tre timer lang rutinemæssig undersøgelse, der traditionen tro blev udført af læger på Walter Reed National Military Medical Center i Maryland.

Det var Bidens anden undersøgelse, siden han tiltrådte præsidentposten i januar 2021.

Torsdagens lægeundersøgelse blev fulgt nøje, eftersom det ventes, at Joe Biden snart vil meddele, at han genopstiller ved præsidentvalget i 2024.

Biden fylder 82 år i november 2024, når amerikanerne skal vælge deres præsident.

Mange amerikanere er skeptiske over for at lade en mand i den alder lede landet.

I en meningsmåling fra nyhedsbureauet AP for nylig svarede blot 22 procent af de adspurgte amerikanere, at de mener, at Biden bør stille op til en ny fireårig periode.

Selv i Bidens eget parti, Demokraterne, mener kun 37 procent, at han bør genopstille.