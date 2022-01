Læge kyler patient ud: Ville ikke støtte sønnens parti

Har du oplevet det samme eller været i en lignende situation? Skriv fortroligt til Ekstra Bladets journalist her.

Emir Jevric, der er gymnasielærer, må på jagt efter en ny praktiserende læge, efter hans nuværende har bedt ham forlade sin klinik.

Det sker, fordi Emir Jevric ikke ville underskrive en vælgererklæring til det parti, som lægen, Milan Socevic, selv har været opstillet til regionsvalget for, og som hans søn har stiftet.

Partiet hedder Danmark for Alle og har lige nu indsamlet små 2000 vælgererklæringer siden september 2020.

Oplevelsen med lægen får nu Emir Jevric til at råbe vagt i gevær.

- Jeg er bange for, at der er andre, der har lignende oplevelser, siger Emir Jevric.

'Kom nu, Emir'

Sagen begynder i slutningen af oktober 2020, hvor Emir Jevric får en sms fra sin læge, som han ikke havde noget forhold til ud over at være patient i hans praksis Lægerne Runddelen, forklarer han.

'Hej Emir. Efter aftale med dig fra juni i år. Nu kan du give vælgererklæring for parti DANMARK FOR ALLE. Jeg sender link i næste sms.'

Sms'en har han underskrevet 'Hilsen læge Milan', og han sender efterfølgende et link til vælgererklæring.dk og et billede af partiets løbeseddel.

Emir Jevric siger, at han ikke ved, hvilken aftale han henviser til, men af høflighed skriver han til sin læge, at han gerne vil underskrive.

Flere gange, viser sms-korrespondancen, beder lægen ham efterfølgende om at få underskrevet vælgererklæringen.

'Kom nu, Emir. Gør det,' skriver lægen i en af beskederne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Emir Jevric er forarget over, hvordan hans læge har opført sig. Foto: Henning Hjorth

Smidt ud

Men efter Emir Jevric har læst om partiet, meddeler han lægen, at han ikke vil støtte alligevel, fordi han ikke er enig i partiets politik.

- Jeg troede, at det så var det, og jeg lagde det bag mig, siger Emir Jevric, som også understreger, at han ikke har oplevet problemer med selve behandlingen hos lægen.

Men sagen endte ikke der, som patienten ellers troede.

I torsdags, mere end et år efter beskedudvekslingen, fortæller Emir Jevric, at Milan Socevic pludselig beder ham finde en ny læge, fordi han ikke underskrev alligevel.

Det blev Emir Jevric så forarget over, at han nu stiller sig frem og fortæller sin historie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Læge Milan Socevic stillede op til regionsrådsvalget i Hovedstaden i november. Her fik han ifølge kmdvalg.dk 43 personlige stemmer. Privatfoto

Kan ikke stole på patienten

Milan Socevic svarer bekræftende 'ja' gentagne gange, da Ekstra Bladet opridser sagens forløb og Emir Jevrics udlægning af samtalen mellem de to i sidste uge.

- Og hvad med det, spørger han.

- Hvorfor beder du Emir finde en ny læge?

- Det er, fordi læge-patient-forholdet er brudt. Han har været med og skifter mening, og derfor kan jeg ikke have et forhold til ham som privatlæge. Jeg kan ikke stole på de oplysninger, han fortæller mig. Så det er derfor, siger Milan Socevic.

- Men du skal vel ikke blande politik ind i dit erhverv som læge? Det har vel ikke noget med sagen at gøre.

- Igen, det handler om, at patientforholdet er brudt. Jeg kan ikke stole på de oplysninger, han har sagt til mig. Så det er det.

- I beskederne skriver han jo høfligt, at han er politisk uenig, og ...

- Jeg kan ikke stole på hans oplysninger. Forholdet er brudt, og på den måde skal han finde en ny læge. Det er det, siger Milan Socevic.

- Synes du, det er god lægepraksis, at du overhovedet henvender dig ...

- Forholdet er brudt, gentager han.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Milan Socevic holder til i klinikken Lægerne Runddelen på Nørrebro i København. Foto: Henning Hjorth

Trækker i land

- Havde han givet dig samtykke til, at du kunne kontakte ham på hans private telefonnummer med henblik på det her?

- Vi har haft kommunikation, ja. Det er almindelig kommunikation mellem patient og læge.

- Men har han givet sit telefonnummer til dig med henblik på det, eller har du været inde og finde det i systemet?

- Det er almindelig kommunikation mellem patient og læge.

- Men det er jo ikke almindelig kommunikation, for det handler ikke om dit arbejde som læge, men om din sidebeskæftigelse som politiker.

- Der er forskellige former for kommunikation, og det her er en kommunikationsform. Det er almindelig kommunikation mellem patient og læge.

- Har du bedt andre patienter om at underskrive en vælgererklæring?

- Hvad hedder det ... Men nu har jeg lige fortalt dig, hvad der er at fortælle, og jeg svarer ikke på flere spørgsmål, okay?

To timer efter interviewet, som Ekstra Bladet har optaget, vender Milan Socevic tilbage, og skriver i en sms, at han alligevel ikke genkender udlægningen, ligesom han henviser til den paragraf i lægernes overenskomst, der siger, at en læge kan frigøre en patient, hvis der er tale om et tillidsbrud.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra partistifter Petar Socevic, men han er ikke vendt tilbage.