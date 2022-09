Lægger pres på minister

Der er enighed blandt både røde og blå partier om, at reglerne for ægtefællesammenføring skal justeres. Men udlændinge- og integrationsministeren forholder sig fortsat tavs

Urimeligt. Usagligt. Virkningsløst.

Det er nogle af de ord, de danske regler for ægtefællesammenføring har fået med på vejen i en længe ventet rapport, som blev sat i værk efter Ekstra Bladet det seneste halvandet år har beskrevet, hvordan reglerne i mange tilfælde rammer fuldstændig skævt.

Tirsdag havde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) indkaldt repræsentanter fra de øvrige partier til de første drøftelser om rapporten og interessentgruppens arbejde.

Og på begge sider af fløjene er der en sjælden enighed om, at der er behov for at justere og forbedre reglerne.

Men ministeren selv afviste at stille op til interview om sagen efter mødet og forholder sig indtil videre komplet tavs.

Dybt uretfærdigt

Hos de konservative mener de, at behovet for en justering af reglerne 'taler for sig selv'.

Annonce:

- Vi har selv været med til at presse på for en justering af reglerne, fordi vi kan se, at der er for mange sager, der er dybt uretfærdige. Du kan bare tage hjerneforskeren Mads Rønne, der ikke kan komme til Danmark med sin hustru, siger Marcus Knuth (C).

Han har derfor sendt en række opfølgende spørgsmål til ministeren. Han fremhæver, at partiet især ønsker at gøre det lettere for højtuddannede at blive familiesammenført, men sværere for kriminelle.

Venstres Morten Dahlin fremhævede efter mødet, at partiet især finder det problematisk, at etniske danskere, der tydeligvis taler dansk, alligevel dumper på sprogkravet.

- Vi skal hurtigst muligt se, om vi kan få løst de problemer, der er. Mod det står, at man skal gøre det ordentligt. Lovgivningen fra 2018 har åbenlyst medført nogle meget uheldige situationer, og derfor skal det også ske på en ordentlig måde, hvor vi holder fast i den stramme udlændingepolitik, men samtidig undgår nogle af de dumme enkeltsager, som vi alle sammen har kunne læse om, siger Morten Dahlin (V).

Annonce:

- Vi opfordrer ministeren til at svare på vores spørgsmål hurtigst muligt, og det har vi en idé om, at han gør.

Skynder sig langsomt

Hos SF, Enhedslisten og de radikale er der også enighed om, at reglerne skal ændres.

- Der har været rigtig mange forfærdelige sager med mennesker, der bliver klemt i systemet. Vi skal have løst problemerne til bunds og sørge for, at færre - og helst ingen - bliver klemt i systemet fremover, lyder det fra Carl Valentin (SF).

Han mener, at det er 'fair nok', at der er gået otte måneder fra serviceeftersynet blev iværksat og frem til første møde nu har fundet sted.

- Hvad så med de danskere, der stadig bliver klemt i systemet?

- Det er forfærdeligt, men hvis vi skal løse deres problemer, så skal vi også komme helt til bunds i, hvordan vi kan ændre lovgivningen, så den kommer dem til gavn. Jeg håber, det kommer til at gå stærkt, men det skal heller ikke være så forhastet, at man kommer til at lave nye problemer i systemet.

Annonce:

Langsom proces

Enhedslisten havde håbet, at der allerede i dag kunne være blevet rykket noget ved reglerne og forhandlingerne kunne gå i gang med det samme, fortæller Rosa Lund.

- Det er meget ærgerlig og langsom proces. Det handler om nogle mennesker, hvis liv går i stå, når de søger om ægtefællesammenføring. Vi mener, det er urimeligt, at vi har sat en pris på kærlighed, for eksempel med bankgarantien.

Hun siger, at det er første gang, hun oplever villighed fra både blå og rød blok til at ændre reglerne.

- Jeg vil allerede nu gå op på mit kontor og sende den første byge af spørgsmål til ministeren. Det tror jeg gælder alle partier. Det jeg tager med mig fra mødet er, at der nu er en vilje til at ændre på reglerne fra begge fløje. Vi er ikke helt enige om hvordan, men hos både Enhedslisten og de konservative kan man pege på urimeligheder. Det er nyt, synes jeg, siger Rosa Lund.

Annonce:

Hul på bylden

Andreas Steenberg fra de radikale glæder sig over, at arbejdet nu så småt kan gå i gang. Noget, han har kæmpet for i årevis, fortæller han.

- Der er hul på bylden. Både Venstre, Konservative og Socialdemokratiet anerkender, at der er noget galt med reglerne, og nu er vi begyndt at tale om det i stedet for grøftegraveri. Det har jeg kæmpet for i mange år.

- Det er helt forkert, at danskere kan blive udvist af deres eget land, fordi de vil bo med den, de elsker, siger Andreas Steenberg, der også havde håbet, at forhandlingerne kunne starte 'allerede i dag'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) efter mødet, men han afviste at stille op.