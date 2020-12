Lægger pres på Sverige

Den lukkede grænse mod Sverige bør hurtigst muligt åbnes for rejser til Bornholm.

Det mener regeringen, som nu lægger pres på svenskerne for at finde en løsning.

Håbet er, at danskere kan rejse igennem Sverige til Bornholm og modsat. Sådan som det var muligt i foråret under den første pandemi-nedlukning af landegrænsen.

Konkret oplyser Transportministeriet til Ekstra Blade, at transportminister Benny Engelbrecht (S) har været i dialog både pr. telefon og mail med den svenske minister for infrastruktur, Tomas Eneroth.

Allerede i aftes kort efter svenskernes grænselukning begyndte drøftelserne.

Transit-rejser

Benny Engelbrecht forsøger at overtale svenskerne til at lave en undtagelse for rejsende, der kan dokumentere, at de er i færd med en transit-rejse til Bornholm.

Ekstra Bladet har forsøgt at få oplyst, om også statsminister Mette Frederiksen deltager i presset på den svenske regering. Men det henstår uafklaret.

Molslinjen, som sejler på ruten mellem Køge og Rønne, meddeler, at de ekstra afgange, som er blevet sat til salg, er blevet revet væk.

Ritzau skriver, at omkring 30 danskere natten til tirsdag er blevet afvist ved grænsen til Sverige, efter grænsen lukkede for danskere ved midnat.

Cirka 20 er blevet stoppet ved Lernacken uden for Malmø, mens ti er stoppet i Helsingborg. Det oplyser pressemedarbejder Ewa-Gun Westford fra det svenske politi ifølge nyhedsbureauet TT.

Ved Øresundsbroens landfæste på Lernacken skal alle køretøjer kontrolleres. Desuden bliver tog fra Danmark inspiceret på Hyllie Station i Malmø og i havnen i Helsingborg.

Foto: Anders Brohus

Borgmester frygter for patienter

Bornholms socialdemokratiske borgmester, Winni Grosbøll, siger til DR's Radioavis, at hun især frygter for patienter, som skal transporteres til yderligere behandling på Rigshospitalet. Bornholm er en del af Region Hovedstaden.

På den svenske side af Øresund foregår i disse dage en gevaldig selvransagelse oven på den elendige håndtering af coronavirussen. Vores naboland har mange flere smittede og døde.

Statsminister Stefan Löfven har over for SVT her til morgen erklæret, at han vil gøre op med det embedsmandsstyre, som har gjort det svært for politikerne at gå videre end embedsfolkenes anbefalinger. Dette kræver dog en grundlovsændring, så hvorvidt han får held med det, vil tiden vise.