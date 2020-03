Læk fra møde i regeringstoppen: Statsministeriet politianmelder ikke

Politiet bliver ikke sat til at undersøge, hvem der i weekenden lækkede fortrolige oplysninger om den danske corona-indsats til Jyllands-Posten.

Det oplyser Statsministeriet i en sms til Ekstra Bladet.

Lækagen til Jyllands-Posten handler om et møde 27. februar i regeringens ellers tophemmelige sikkerhedsudvalg. Mødet handlede om den danske indsats mod coronavirussen.

Til stede var regeringstoppen med departementschefer og sundhedsvæsenets topfolk med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i front.

Ifølge de lækkede oplysninger pressede regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen på for en resolut indsats mod corona. Statsministeren var skeptisk over for, om sundhedsmyndighederne nu gik hårdt nok til værks, hed det.

Embedsværket blev derimod beskrevet som mere vægelsindet og tøvende.

Også finansminister Nicolai Wammen blev portrætteret som klarsynet og handlekraftig af de hemmelige kilder:

'Nicolai Wammen spurgte direkte, om man ikke endnu mere systematisk kunne teste alle, der kom hjem fra ferierne og potentielt kunne bringe smitten til Danmark', står der blandt andet i Jyllands-Postens beskrivelse af mødet, der også via kilderne kunne berette, at Sundhedsstyrelsen og embedsværket manede til ro.

Finansministeriet politianmeldte læk

I starten af marts var der ellers ingen slinger i valsen, da der lækkede oplysninger fra Finansministeriet i forbindelse med forhandlingerne om en udligningsreform.

Her skred Wammens ministerium straks til politianmeldelse. Men den linje følger Statsministeriet altså ikke op på.

'Statsministeriet har ikke kommentarer til, hvad der drøftes på interne møder i regeringen, men der skal ikke herske tvivl om, at oplysninger fra interne møder ikke skal videregives', skriver Statsministeriet i en sms til Ekstra Bladet. Og videre hedder det:

'Regeringen tager generelt læk fra interne møder, forhandlinger og lignende meget alvorligt, og videregivelse af oplysninger fra sådanne møder kan i visse tilfælde være strafbart'.

Og så kommer pointen:

'På baggrund af en konkret vurdering har Statsministeriet imidlertid ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse på baggrund af artiklen', hedder det.

Artiklen og de anonyme kilders beretninger fra det fortrolige møde lægger nye alen til en efterhånden velkendt konflikt mellem regeringen og embedsværket.

En konflikt, der for alvor kom til offentlighedens kendskab, da Søren Brostrøm i fuld offentlighed understregede, at regeringens lukning af de danske grænser ikke havde et sundhedsfagligt belæg, og som sundhedsminister Magnus Heunicke efterfølgende trumfede, da han kritiserede Sundhedsstyrelsen for ikke at teste nok mennesker for corona.