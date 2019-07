Lækage: Interne tæsk til Mettes nye profil

Mette Frederiksen hev ham op af hatten som sin nordjyske kanin, da der skulle uddeles ministerposter.

Men i Nordjylland er de ikke så begejstrede for udviklingsminister Rasmus Prehn, som man skulle tro.

Han har nemlig gjort sig særdeles ud til bens blandt flere lokale partifæller, fordi han har brudt med de interne retningslinjer under valgkampen.

Det viser en række interne mails og dokumenter, som er blevet lækket til Ekstra Bladet.

Anarkisten

'Rasmus viser ingen respekt for for de regler, der er for kredsgrænser osv.' Sådan raser kasserer i Aalborg Vest-kredsen Ole Dahl i en e-mail fra 29. maj, hvor truede med at gå til medierne og opfordre vælgerne til ikke at stemme på Rasmus Prehn.

'Det er vores pligt at beskytte vores kandidat mod ' anarkister' som Rasmus', skriver den vrede kasser, der slutter sin mail: ' Nok er nok!' Rasmus Prehns brøde består i, at han uddelte valgmateriale via den regionale avis Nordjyske, hvor budskabet var målrettet de enkelte kredse således, at Rasmus Prehn poserede med kendte skikkelse i de enkelte områder.

Den nyudnævnte udviklingsminister skiftede i november 2016 kreds fra netop Aalborg Vest til Hjørring.

Det betyder i henhold til de interne etiske regler, at han i udgangspunktet kun må føre valgkamp i Hjørring.

Skal løses internt

Mogens Vestergård Pedersen, formand for Socialdemokratiet i Region Nordjylland, fraråder i de interne mails i skarpe vendinger om, at konflikten gøres offentligt.

'Det her skal løses internt,' buldrer han.

'Udadtil bliver vi nødt til at opføre os professionelt - det kan jeg kun sige med al den autoritet, jeg kan forsøge at skrabe sammen i en sag som denne'.

På et ekstraordinært krisemøde samme aften, 29. maj - én uge inden valgdagen, rettede kredsbestyrelsen i Hjørring kritik af deres uvorne kandidat og hans metoder.

Det fremgår af den redegørelse, som bestyrelsen udarbejdede om sagen.

'Kredsbestyrelsen finder det stærkt kritisabelt, at der er omdelt valgmateriale, som tilsyneladende er målrettet de pågældende områder.'

'Kredsbestyrelsen konkluderer slutteligt, at den ikke kan stå til ansvar for de handlinger, der er foretaget uden kredsbestyrelsens vidende.'

Sagen har resulteret i, at Hjørring kredsen har sagt nej tak til 5.000 kroner i valgkampsbidrag fra S i regionen.

Og Rasmus Prehns kampagne har som et plaster på såret betalt en avisannonce for Søren Valgreen Knudsen, folketingskandidat i Aalborg Vest.

Træt af ministerpost

I det nordjyske vækker det dog harme, at Rasmus Prehn formentlig slipper uden yderligere tiltale.

- Jeg er træt af, at han ikke har opført sig ordentligt.

På den baggrund er jeg træt af, at han er blevet minister.

De folk vi opstiller til Folketinget, de skal være ordentlige og redelige.

Vores indbyrdes retningslinjer bør de overholde. siger formand i Hasseris-- Skalborg- Mølholm Jane Tribler.

- Rasmus ved godt, at der ikke er nogen sanktionsmuligheder over for ham, så han har taget det fuldstændig oppefra og ned og været helt ligeglad, siger hun.

Partisekretær Jan Juul meddeler, at han er på sommerferie, men at sagen skal håndteres lokalt i det nordjyske.

Formanden i Region Nordjylland, Mogens Vestergård Pedersen, meddeler på sin telefonsvarer, at han er på sommerferie indtil august.

Kasserer: Folk er sure

Den stærkt utilfredse kasserer Ole Dahl fra Aalborg Vest er stadig fortørnet over Rasmus Prehns valgkamp, da Ekstra Bladet fanger ham på en telefon under hans sommerferie i Frankrig.

- Der er bare generelt stor utilfredshed med ham her i Nordjylland over hans måde at føre valgkamp på, fordi han er alle mulige steder, han ikke skal være, påpeger Ole Dahl.

- Sagen ligger og koger indtil efter sommer. Men jeg ved, at der også er folk højere oppe i systemet end mig, som er trætte af det her.

Han mener, at Rasmus Prehns opførsel gør det svært at engagere menige socialdemokrater til valgkamp.

- Jeg skal tigge og bede min medlemmer om at komme og lave mad til de frivillige. Så oplever de det her. Så kan jeg godt forstå, hvis de ikke gider være aktive i en partiforening.

- Hvad bør ske i sagen?

- Hvis den her bliver lagt død, uden Rasmus Prehn får at vide helt officielt, at det her skal du ikke gøre igen, ellers kan du ikke stille op. Hvorfor skulle han eller en anden så ikke gøre det igen? Hvis de bare får en bøde på 5.000 kroner eller noget, så er det omkostningsfrit.

- Normalt holder man den her slags polemik internt. Hvorfor åbner du munden?

- Jeg kan godt forstå, at det kan skade i valgkampen.

Men det er nok også derfor, jeg aldrig kommer til tops, jeg vil gerne have lov at sige min mening, siger Ole Dahl.

Rasmus Prehn beklager

Af de interne mails fremgår det også, at udviklingsministeren beklager over for sine partifæller.

'Der er, tror jeg, tale om et kommunikationskoks.

Om det ligger hos Nordjyske (avisen, red.) eller min grafiker, er jeg ved at finde ud af. Jeg kan kun beklage,' skriver han.

Ekstra Bladet har talt med Rasmus Prehn. Han ønsker ikke at give interview om den interne sag. I en udtalelse meddeler han: - Jeg lægger mig fladt ned og beklager dybt de fejl, der er begået. Jeg er oprigtig ked af, at jeg har trådt mine partifæller over tæerne.