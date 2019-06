Lækage ødelægger idyllen

Knap er den nye regering blevet udnævnt, før en lækage af interne papirer skaber rystelser.

I den socialdemokratiske top er man overbevist om, at de radikale står bag lækagen.

En læk, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger har medført en mærkbar irritation hos statsminister Mette Frederiksen.

Flere regeringskilder oplyste over for Ekstra Bladet efter S-regeringens første ministerrådsmøde i går, at Mette Frederiksen var ’forundret’ over lækagen.

Sidste udkast

Der er tale om interne papirer fra de netop overståede regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, som er havnet hos Jyllands-Posten.

Ifølge avisen har man fået fingrene i det sidste udkast til den endelige aftale, som kom på bordet, dagen før kompromiset faldt på plads.

Af det lækkede udkast kan man blandt andet udlede, at Mette Frederiksens store plan om tidligere pension til nedslidte blev slettet i sidste øjeblik.

De radikale har hele vejen igennem været modstander af den socialdemokratiske pensionsplan. Det er bl.a. på den baggrund, at man hos Socialdemokratiet føler sig sikker på, at partiet står bag lækagen.

Kategorisk afvisning

Fra radikal side afviser man imidlertid kategorisk over for Ekstra Bladet at have overleveret de interne papirer til Jyllands-Posten.

Her er man fortørnet over beskyldningerne. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er dette blandt andet blevet understreget i en sms fra partiet til Mette Frederiksens højre hånd, Martin Rossen.

Ikke desto mindre deler man både i SF og Enhedslisten opfattelsen af, at de radikale er ophavsmænd til lækagen.

Begge steder mener man, at de radikale åbenlyst har haft den største interesse i, at aftaleudkastet kom for en dag. Således kunne Morten Østergaards tropper bryste sig af at have vundet den afgørende armlægning i forhandlingernes slutspurt.

Ikke mindst når det kommer til spørgsmålet om tidligere pension til nedslidte.

Kontrast

Det interne kaos i rød blok står mildest talt i kontrast til glansbilledet, der herskede, da aftalen blev indgået natten til onsdag.

Her jublede de fire partier over, at det var lykkedes dem at lande en såkaldt fælles politisk forståelse. Men knap nåede blækket på aftalen at blive tørt, før idyllen blev brudt.

Tavs Frederiksen

Hverken statsminister Mette Frederiksen eller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil forholde sig til den generende lækage, som kaster grus i deres fælles bestræbelser på at sikre tidligere tilbagetrækning for nedslidte danskere.

Det lod de forstå imellem det første ministermøde i den nye regering og et gruppemøde i den socialdemokratiske folketingsgruppe.