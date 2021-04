Lækkede dokumenter: Forsvar smuldrer

Sekretariatschef: Viser ikke det fulde setup

Sekretariatschef Lars Beer har givet skriftlige svar på en række spørgsmål fra Ekstra Bladet.

- Hvorfor laver I dem selv (dataindsamling og analyse), når I ikke har fagligheden til det?

'Ekstra Bladet har kun forholdt sig til en PowerPoint-præsentation med udvalgte resultater og ikke til Radikale Venstres fulde setup for arbejdet med at vurdere arbejdspladsen. Det inkluderer også workshops, interviews med medarbejdere, handlingsplaner og opfølgninger i teams og drøftelse af resultaterne i MUS-samtaler. Spørgeskemaundersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem tillidsvalgte medarbejdere og ledelse med input fra fagprofessionelle og vi videreudvikler på dem hvert eneste år. Vores klare vurdering er, at de lever op til de krav, der er til dem. Vi er for nylig begyndt et samarbejde med eksterne konsulenter certificeret af Arbejdstilsynet omkring vores arbejdsmiljø. Vi beder også dem kvalitetssikre vores arbejdspladsvurderinger.'

'Den fælles vurdering fra både ledelsen og tillidsvalgte medarbejdere er, at arbejdspladsvurderingerne har tjent os godt som redskab til kontinuerligt at udvikle et godt arbejdsmiljø. Det bliver vi bekræftet i, når vi ser den positive udvikling fra perioden 2017-2018 og frem til i dag, hvor vi står et andet og bedre sted.'

'En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven. I Radikale Venstres sekretariat har vi dog valgt at gennemføre dem hvert eneste år, ligesom vi sætter tid af til at gennemgå dem og følge op på relevante resultater gennem handlingsplaner, så vi bruger dem til at udvikle arbejdsmiljøet.'

- Hvorfor sammenligner I ikke jeres resultater med andre grupper på arbejdsmarkedet, så I kan se, hvordan jeres arbejdsmiljø er sammenlignet med andres (Det mest centrale spørgsmål ifølge eksperter)?

'Vi ser blandt andet på, om medarbejderne vil anbefale deres arbejdsplads til andre, som er et relevant pejlemærke. Her ligger vi langt højere end landsgennemsnittet, og det er et tal, der har bevæget sig opad fra et højt niveau. Vi er for nylig begyndt et samarbejde med eksterne konsulenter certificeret af Arbejdstilsynet omkring vores arbejdsmiljø. Vi beder også dem kvalitetssikre vores arbejdspladsvurderinger og foretage yderligere sammenligner, hvis de vurderer, det er nødvendigt.'

- Hvorfor skriver I, at resultaterne er fine (God trivsel og arbejdsglæde), selvom de ikke er det?

For eksempel siger kun 30% at ledelsen skaber tydelige rammer (2018), kun 40% synes, at ledelsen har fokus på langsigtet strategi (2019), kun 20% synes at det tværgående samarbejde er godt (2019) og kun 26% synes, at ledelsen (Lars) er god til at planlægge (2019). Kun 40 % er meget enige/enige i, at Lars skaber arbejdsglæde og engagement (2018). Kun 36 % er meget enige/enige i, at Lars er god til at motivere dem (2018). Kun 28 % mener, at Lars giver god/relevant feedback (2018). Kun hver tredje mener, at Lars er god til at håndtere konflikter (2018 og 2019)

'Ekstra Bladet har kun en PowerPoint-præsentation og ikke de samlede resultater fra arbejdspladsvurderingerne. I den slide, I her refererer til, har en stor del af medarbejderne svaret 'ved ikke' og 'hverken/eller', fordi de ikke har reference til de pågældende chefer, der spørges ind til. Hovedparten af besvarelserne er således ikke negative, men faktisk positive.'

'Isoleret set er resultaterne fra 2017 og 2018 dog ikke tilfredsstillende på alle områder, og derfor har vi også arbejdet målrettet med at forbedre os. Den indsats har båret frugt, og resultaterne fra 2019 og 2020 er således langt bedre. Vi vil fortsætte arbejde for at få en endnu bedre arbejdsplads fremadrettet'.

- Resultaterne er ’meget dårlige’ ifølge en ekspert, der kalder jeres rapport for sminket. Hvad siger I til det?

'Ekstra Bladet har kun forholdt sig til en PowerPoint og ikke til Radikale Venstres fulde setup for udvikling af arbejdsmiljøet. Ekstra Bladet fremhæver for perioden 2017-2018 syv forhold, hvor der er relativt færre positive tilkendegivelser end en række øvrige pejlemærker. Det skyldes ikke mindst, at referenceforholdene på sekretariatet indebærer, at mange respondenter svarer 'hverken/eller' eller 'ved ikke'. De tilsvarende tal for 2019 og 2020 viser et helt andet og langt mere positivt billede, hvilket viser os, at det har båret frugt at sætte ind her.'

'Når alt det er sagt, så er der forhold i APV’erne fra 2017 og 2018, der ikke var tilfredsstillende. Det har vi bestemt ikke lagt skjul på internt. Tværtimod var de mindre gode resultater i arbejdspladsvurderingerne med til at vi satte en stor indsats i gang, som vi så kan se har båret frugt'.

- Alt i alt er APV'erne meget ensidige og lever ikke op til gængse krav om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø ifølge ekspert. Hvad siger I til det?

'Ekstra Bladet har kun forholdt sig til en PowerPoint-præsentation med udvalgte resultater og ikke til Radikale Venstres fulde setup for arbejdet med at vurdere arbejdspladsen. Det inkluderer også workshops, interviews med medarbejdere, handlingsplaner og opfølgninger i teams og drøftelse af resultaterne i MUS-samtaler. Selve spørgeskema-delen er udviklet i et samarbejde mellem tillidsvalgte medarbejdere og ledelse med input fra fagprofessionelle og godkendt i sekretariatets Samarbejdsudvalg. Vores klare vurdering er, at de lever op til den krav, der er til dem. En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven. I Radikale Venstres sekretariat har vi valgt at gennemføre dem hvert eneste år, ligesom vi sætter tid af til at gennemgå dem, så vi bruger dem til at udvikle arbejdsmiljøet.'

- Fem går ned med stress i 2018 og 2019. Har I en kommentar?

'Én stresssygemelding er én for meget. Derfor har vi gjort en stor indsats for at minimere risikoen for stress. Derfor er jeg også glad for, at ingen af vores medarbejdere i dag er sygemeldte med stress, og at den seneste sygemelding ligger tilbage i september 2019'.

- To har følt sig mobbet (2019). Af ledelsen?

'Mobning er naturligvis uacceptabelt. Hvis det indikeres, vil det altid have vores fulde fokus.'

- To er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (2019). Fra ledelsen? Hvorfor er dette ikke en alarm om at gøre noget langt tidligere?

'Ét tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed er altid ét for meget. I de pågældende tilfælde var der tale om to tilfælde af verbale kommentarer. Der blev taget hånd om sagerne dengang'.

- Hvilke tal viser, at der har været en fremgang i trivsel og tilfredshed over årene?

Her henviser Lars Beer til en skriftlig udtalelse fra medarbejdernes tillidsmand, Rasmus Grønborg:

'Vores arbejdspladsvurderinger er fortrolige, og det er grænseoverskridende at se, at tidligere kollegaer har delt dele af dem med Ekstra Bladet. Igennem de seneste år er vores arbejdspladsvurderinger blevet markant bedre. Det gælder også lederevalueringerne af sekretariatschefen, der får meget udmærkede evalueringer for både personaleledelse og ledelse generelt. Det er også baggrunden for, at jeg på vegne af en samlet medarbejdergruppe har udtalt, at vi slet ikke kan genkende det billede, der tegnes af vores arbejdsplads i det anonyme brev, som Ekstra Bladet tidligere har bragt.'