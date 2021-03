Lækket brev: Dan J. under internt pres

Socialdemokratiske borgmestre kæmper for at beholde skraldeafbrænding på kommunale hænder

Den går ikke, Dan.

Klimaminister Dan Jørgensen bliver nu sat under pres fra egne rækker, fordi en konkurrenceudsættelse af den danske skraldehåndtering er rykket et skridt nærmere.

Det sker, efter Energistyrelsen har dumpet en løsningsmodel fra Kommunernes Landsforening (KL), hvor de mest svinende forbrændingsanlæg lukkes.

En række socialdemokratiske borgmestre gør fælles front mod klimaministeren.

De frygter, at en liberalisering vil koste kommunekasserne enorme summer. Og at miljøet ligeledes vil blive taberen.

'Vi har meget svært ved at se, at det i en markedsbaseret model vil være muligt at forhindre import og eksport af affald og indrette priskonkurrencen, så det er de anlæg, der har den bedste performance i forhold til miljø og klima, der står tilbage efter 2030,' skriver de.

'Vi finder det derfor stærkt bekymrende for mulighederne for at nå de nationale CO2-mål, hvis partierne bag Klimaaftalen - oven på KL's forslag - ikke vælger at arbejde videre med at udpege de anlæg, der skal lukkes.'

Underskriverne af brevet er: borgmester i København Lars Weiss (S), borgmester i Tårnby Allan Andersen (S), borgmester i Hvidovre Helle Adelborg (S), borgmester i Dragør Eik Dahl Bidstrup (V), borgmester på Frederiksberg Simon Aggesen (K) samt Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i København.

Enormt ærgerlig

Borgmestrene har alle investeret stort i prestigeprojektet Amager Bakke, som er et arkitekttegnet miljørigtigt forbrændingsanlæg med en skibakke på toppen.

Formanden for bestyrelsen for Amager Bakke og gruppeformand for socialdemokraterne på Københavns Rådhus Susan Hedlund uddyber:

- Jeg er smadderærgerlig over, at man tror, at tingene bliver bedre af en liberalisering. Enormt ærgerlig, siger hun.

- Man kan vel godt indrette en konkurrenceudsættelse sådan, at nye aktører skal leve op til de miljøkrav, man ønsker?

- Det kan man godt, men så skal jeg sammen med min direktør ned i banken og håbe på, at de vil refinansiere os under helt nye forudsætninger.

Susan Hedlund betegner skraldehåndtering som kritisk infrastruktur.

- Det er, som om Dan Jørgensen holder fast i en tænkning fra tilbage i tiden. Det er jo ikke sikkert, at embedsmændene vitterlig har fundet de vise sten.

- Jeg undrer mig over, at det er os, der sidder for bordenden, siger Susan Hedlund med henvisning til hendes og Dan Jørgensens medlemskab af Socialdemokratiet

70 procent

Steen Christiansen (S) er borgmester i Albertslund. Han opfordrer ligeledes Folketinget og partifællen Dan Jørgensen til at droppe udsalget af kritisk infrastruktur.

- Jeg vil gerne advare imod at gå liberaliseringsvejen, der nu bliver lagt op til.

- Jeg frygter, man taber grebet om udviklingen og dermed målet om at nå 70 procents CO2-reduktion i 2030. Det er fuldstændig afgørende, at der er offentlig kontrol med energi- og affaldsområdet, påpeger han.

Dan Jørgensen mødes fredag med parterne bag aftalen om fremtidens grønne affaldshåndtering.

Han ønsker ikke at udtale sig inden mødet, oplyser han via sin presseafdeling.

