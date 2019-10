Lækket papir: Støjbergs samtaler skal undersøges

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kommet i uvejr, efter Politiken har afdækket, at hun gav instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller - trods advarsler fra embedsmænd.

Torsdag eftermiddag er ministeren i samråd i sagen.

Få et overblik over forløbet her:

- Januar 2016:

Efter en diskussion om "barnebrude" i Sverige, oplyser Udlændingestyrelsen til Berlingske, at der kun i "ganske få tilfælde" bor mindreårige asylansøgere sammen med en ægtefælle over 18 år på danske asylcentre.

- Februar 2016:

I en pressemeddelelse oplyser Støjberg, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. De skal skilles ad og bo hver for sig.

Pressemeddelelsen bliver noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller andre embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har skrevet under.

Støjbergs ministerium spørger jurister i Justitsministeriet til råds og får at vide, at det kræver en konkret og individuel vurdering, før asylpar kan skilles ad.

- Marts 2016:

Over for Folketinget fastholder Støjberg, at ingen mindreårige asylansøgere skal indkvarteres med deres ægtefælle.

Et ægtepar klager til Folketingets Ombudsmand over at være blevet adskilt. Ombudsmanden tager sagen op.

- Juli 2016:

Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer med en konkret og individuel vurdering af sagerne. Tidligere adskilte asylpar bliver igen indkvarteret sammen.

- Marts 2017:

Ombudsmanden udsender sin endelige redegørelse. Konklusionen lyder, at Støjbergs instruks var ulovlig og sagen "særdeles kritisabel".

- Maj 2017:

Politiken beretter, at Støjberg blev advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille ægteparrene. Mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte ifølge avisens oplysninger at advare ministeren.

Dagen før, Støjberg udsendte sin instruks, gjorde en mail ifølge Politiken opmærksom på juridiske problemer.

Støjberg har erkendt, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling ud af instruksen. Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

Kilder: Politiken, Altinget, Berlingske og Ritzau.