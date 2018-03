Lænsede Messerschmidts skandalefond: Nu forklarer Tulle sig

- Der er sået tvivl om, hvorvidt du har talt sandt omkring tilbagebetalingen. Hvad er din reaktion på det?

- Det ligger jo i Europa-Parlamentet, og vi må jo bare afvente og se, hvad de bliver enige om på et eller andet tidspunkt.

- Du har sagt, at I har betalt det hele tilbage, men de 612.000 kommer fra Meld – altså EU’s egne penge. Så har du vel ikke sagt det rigtige i den sag?

- Vi har gjort nøjagtigt det, vi har sagt. Vi har stillet alle pengene til rådighed for Europa-Parlamentet, der har været debat omkring i forhold til ting, som DF’ere har haft gavn af i forhold til Meld og Feld. Og vi venter sådan set bare på, at Europa-Parlamentet bliver enige med sig selv om, de vil tage imod pengene.

- Du siger, at I har stillet pengene til rådighed. Mener du dermed Dansk Folkeparti?

- Ja, Dansk Folkeparti har stillet alle pengene til rådighed for Europa-Parlamentet. Vi kan ikke putte pengene ned i halsen på folkene i parlamentet. De må jo gøre op med sig selv, når de er færdige med de her sager. Og i det øjeblik, de er færdige med de her sager og vurderer, hvordan de står, så er det her ikke en økonomisk diskussion mellem Europa-Parlamentet og Dansk Folkeparti, fordi der har vi en gang for alle gjort rent bord. Vi kan jo bare først sætte pengene ind på Europa-Parlamentets konto, når vi accepterer, at vi sætter dem ind.

- I ville gerne acceptere, at der blev betalt 1,6 millioner kr. tilbage for aktiviteter, som DF havde lavet i Meld- og Feld-regi. Hvorfor betalte I ikke hele det beløb selv, i stedet for at tørre 600.000 af på Meld?

- Nej, vi har ikke tørret noget af på nogen. Vi har stillet alle pengene til rådighed. Så vi har ikke tørret noget af på nogen som helst. I det øjeblik, at Europa-Parlamentet accepterer at tage imod pengene, så kan de få pengene. Men vi kan jo ikke stoppe pengene ned i halsen på dem. Og jeg vil gerne komme med den opfordring til Europa-Parlamentet, at de får de her sager gjort færdigt, så vi alle sammen – også alle danskerne – har klarhed over, hvad der er op og ned i alt det her. For jeg synes, at det, der med rette kan være kritik af, er, at en sag som den her skal tage så lang tid.

- Kan man ikke også rejse en kritik af, at I giver udtryk for, at I vil betale for Dansk Folkepartis aktiviteter for 1,6 millioner, men nu viser det sig, at I kun har betalt omkring én million kroner?

- Nej, det er forkert. Vi er parat til at betale alle pengene.

- Men det har I jo ikke gjort?

- Jo, alle pengene står parat, men vi kan jo ikke proppe dem ned i halsen på Europa-Parlamentet. De skal ligesom vælge at tage imod det. Jeg har godt set den historiefortælling, der har været forsøgt lanceret af, at vi ikke har været parat til at betale alle pengene tilbage. Det har vi været, og vi har også gjort det klart ved, at pengene står parat. Men vi kan jo ikke tvinge Europa-Parlamentet til at tage imod pengene.

- Handler det ikke om, at det var fordi I ikke ville betale en del af det gyldne håndtryk, som også var et udestående med EU?

- Jo, og det har vi også været helt åbne omkring. Vi betaler alle de penge tilbage, hvis Europa-Parlamentet ønsker det, som DF’ere på forskellig vis har haft gavn af i forbindelse med Meld og Feld. Men det er klart, at vi ikke betaler det tilbage, som ikke vedrører Dansk Folkeparti. Det, som vedrører Dansk Folkeparti, betaler vi tilbage, og alle de penge står faktisk klar til at blive betalt tilbage, når Europa-Parlamentet ønsker.

- Der har jo været mulighed for at betale en del af det tilbage. Det har I betalt én million kroner af – resten kom fra Meld og Felds kasse. Men hvorfor gik de penge ikke til det gyldne håndtryk – det var jo et Meld og Feld-anliggende?

- Vi har hele tiden sagt nøjagtigt det samme – nemlig at det her såkaldte gyldne håndtryk til, jeg tror det var en portugiser, er besluttet på et tidspunkt, hvor det ikke er DF’ere, der har haft lod eller del i den beslutning. Og det mener vi ikke, at DF’erne i Danmark skal betale for.

- Vi skal betale, hvis Europa-Parlamentet ønsker det og gøre rent bord i forhold til alt, hvad der har været i forhold til DF’ere, og det har vi gjort klart i praksis, at det er vi også parat til. Derfor synes jeg i virkelighed, at det vil være forkert at bede Dansk Folkeparti i Danmark betale for et gyldent håndtryk til en portugiser, som vores folk ikke har haft lod eller del i.

- Vi er enige om, at I har brugt omkring 600.000 fra Meld og Feld til at betale til EU?

- Dansk Folkeparti har valgt og vist i praksis, at vi er parat til at gøre rent bord. Og når Europa-Parlamentet vil acceptere at modtage pengene, så er der gjort rent bord.

- Det var ikke det, jeg spurgte om. Er der brugt 600.000 fra Meld til at betale EU for støtte til DF-kampagner, som ikke var i overensstemmelse med reglerne?

- Men det, jeg svarer på, er jo det, jeg vil svare. Og det, jeg svarer, er, at Dansk Folkeparti i Danmark har besluttet sig for at gøre rent bord, og vi har også vist i praksis, at vi er parat til det, når Europa-Parlamentet vil tage imod pengene. Er det rigtigt, at vi ikke vil betale for et gyldent håndtryk til en portugiser, som vi ikke mener at have lod eller del i? Ja, det er fuldstændig rigtigt.

- I siger, at det er kontingentpenge fra Meld og Feld, der er brugt til at betale. Hvis man betaler kontingent til en forening, så har man vel ikke stadigvæk råderet over de penge. Hvordan kan I tillade jer at bruge kontingentpenge til noget, der er gået til DF-kampagner i Danmark?

- Jeg forholder mig til som formand for Dansk Folkeparti, hvad Dansk Folkeparti her i Danmark gør, og vi har besluttet os for at gøre rent bord i forhold til Europa-Parlamentet, når Europa-Parlamentet ønsker det. Og det gør vi også i praksis. Vi gennemfører nøjagtig det, som vi har sagt, og samtidig har vi sagt, at vi ikke vil lade DF i Danmark betale for et gyldent håndtryk til en portugiser, som vores folk ikke har haft lod eller del i, og det gennemfører vi også i praksis.

- Du siger, at I har sat pengene af, men hvornår gjorde I det i forhold til at betale de første 1,6 millioner kroner til parlamentet?

- Jeg kan bare konstatere, at vi har sat alle pengene af.

- Hvornår gjorde I det?

- Vi har sat alle pengene af til at gøre rent bord, og nu er min opfordring at Europa-Parlamentet får gjort sit arbejde færdig, så vi kan få afsluttet den her sag. Det her er ikke et økonomisk mellemværende mellem Europa-Parlamentet og Dansk Folkeparti, fordi alle de penge, som på en eller anden måde har været brugt til kampagner eller politiske aktiviteter, og som nogen har draget i tvivl, om det var rigtigt at gøre, de er stillet til rådighed for Europa-Parlamentet.

- Hvorfor vil du ikke svare på, hvorfor Dansk Folkeparti i første omgang bruger 600.000 fra Meld til at betale tilbage til EU?

- Det svarer jeg også på, fordi jeg siger, at vi ikke vil have lod eller del i et gyldent håndtryk til en portugiser, og hvis vi i praksis havde håndteret det her anderledes, så havde vi kommet til at betale for et gyldent håndtryk til en portugiser, og det ønsker vi ikke.

- Når du siger ’vi betaler’ så må man forstå dig og Dansk Folkeparti. Hvorfor tager I så 600.000 fra Meld?

- Vi har gjort rent bord, og vi har sat alle de penge af, som der skal til for at gøre rent bord, og nu handler det om, hvornår Europa-Parlamentet er klar til at tage i mod de penge. Jeg synes, interessen er helt naturlig, men den bør også rette sig mod, hvornår Europa-Parlamentet får gjort sine sager færdig.

- Du siger, at de 600.000 ikke skulle gå til det gyldne håndtryk, men har du råderet over de penge i Meld?

- Jeg har jo råderet sammen med Dansk Folkepartis hovedbestyrelse over Dansk Folkepartis økonomi, og vi har besluttet, og også i praksis udført, at Europa-Parlamentet kan få tilbagebetalt alle de penge, som må have været genstand for aktiviteter i forhold til Europa-Parlamentet penge. Nu synes jeg, ud over vores rigtig gode snak her, at interessen også bør være, hvornår Europa-Parlamentet får gjort sagerne færdige, så vi alle sammen kan komme videre.

- Du siger igen, at I har sat alle pengene af, men hvorfor ikke selv betale alle pengene til at starte med?

- Det har jeg svaret på nogle gange, og det er fair nok, at du gerne vil spørge om det samme igen.

- Det er fordi, jeg ikke får svar.

- Du får nemlig svar, men du vil ikke helt acceptere det svar, for det svar, som jeg giver dig, det er, at vi ikke vil have lod eller del i et gyldent håndtryk til en portugiser, som er besluttet på et tidligere tidspunkt, og som vi synes, ikke er rimeligt. Det mener vi ikke, at Dansk Folkeparti skal være med til at betale, og havde vi gjort det på en anden måde, så var vi kommet til at betale for det gyldne håndtryk, og det ønsker vi ikke.

- Ville det så ikke være fair, at når man gjorde boet op i Meld og Feld, at de penge, som så var tilbage, gik til det gyldne håndtryk? Det er jo ikke Dansk Folkepartis penge. Det er Meld og Felds penge, og det var også Meld og Feld, som havde givet det gyldne håndtryk.

- Nu synes jeg, at Europa-Parlamentet skal gøre de her sager færdig, og så må de nå frem til, hvad de når frem til, og så må vi jo tage den derfra. Vi har ikke ønsket at gøre det på en måde, hvor vi kommer til at betale for det gyldne håndtryk. Det synes vi ikke er rimeligt.

- Derimod har vi sat samtlige penge af, som svarer til, hvad DF har fået glæde af i forhold til Meld og Feld, og de står til rådighed for Europa-Parlamentet, når Europa-Parlamentet vil afslutte det her, så det her er ikke en økonomisk diskussion mellem Europa-Parlamentet og Dansk Folkeparti længere. Det er kun et spørgsmål om, hvornår man får færdiggjort de her sager, så man også kan få overført de eventuelle penge, som Europa-Parlamentet gerne vil have tilbagebetalt.