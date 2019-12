LA'er melder sig ud i protest

En lokalformand for Liberal Alliance i Nordjylland og medlem af partiets hovedbestyrelse har meldt sig ind i Venstre

Endnu et medlem af Liberal Alliance har valgt at forlade LA-skuden.

Det drejer sig om partiets formand i Nordjylland og medlem af hovedbestyrelsen, Michael Vajhøj, som i stedet har meldt sig ind i Venstre.

'Kære alle sammen. Jeg har meldt mig ud af Liberal Alliance og ind i Venstre', skriver Michael Vajhøj på Facebook.

Dermed skriver den lokale LA-formand sig ind i rækken af prominente LA-navne, som har valgt at vende partiet ryggen.

Det drejer sig om tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll-Bille, den tidligere politiske ordfører og gruppeformand, Christina Egelund, og tidligere næstformand Mai Christiansen.

Da Anders Samuelsen valgte at trække sig som LA-leder satte det nyvalgte medlem af Folketinget Alex Vanopslagh sig for bordenden i det liberal parti. Og noget tyder på, at det er den nye leders stil, som har ført til udmeldelsen.

-Der er truffet nogle beslutninger internt i partiet, som jeg ikke kan se mig selv som en del af, siger Michael Vajhøj til det lokale medie flaskeposten.nu

- For nogen helliger målet midlet, og der er jeg af en anden opfattelse. De ting, der vedrører de interne linjer i et parti, bør dog forblive interne, udtaler Michael Vajhøj.

Venstre i Hjørring byder den fortabte LA'er velkommen i partiet.

Næstformand Mai Christiansen har også tidliere forladt Liberal Alliance, og der var det også beslutninger og gerninger efter formandsskiftet, som gjorde udslaget.

'Efter grundige overvejelser er jeg nået den konklusion, at jeg ikke kan se mig selv arbejde videre i de ledende organer, som det desværre har udviklet sig. En sådan kan kun være udfaldsgivende', skrev Mai Christiansen.

I opslaget på det sociale medie henviste hun til et brev, som 14 medlemmer af hovedbestyrelsen har sendt til partiets ledelse.

'Selvom at jeg lige nu er både vred og skuffet, vil jeg lade det positive præge minderne, jeg tager med mig. Der er mange mennesker, jeg vil savne og som jeg håber at møde igen', lød det videre.

Mai Christiansen har brugt mere end 10 år i partiet, hvoraf 9,5 år har været som næstformand. Hun er stolt af det arbejde, hun har lavet, lyder det.

Og med endnu en udmelding fortsætter krisen for partiet efter nederlaget ved folketingsvalget i juni. De fik en syngende vælgerlussing, der skar partiets folketingsgruppe ned fra 13 til fire mandater.

Folketingsgruppen for Liberal Alliance er blevet reduceret til kun at bestå af tre personer: Henrik Dahl, Ole Birk Olesen og Alex Vanopslagh.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Michael Vajhøj og Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.