LA'er revsede kommunalt ansatte - pjækker selv løs

Det er ikke meget, borgerne i Roskilde Kommune ser til Liberal Alliances Lars-Christian Brask i byrådet.

Folketingsmedlemmet forsømmer nemlig i stor stil de møder, han ellers burde være til.

Dermed synes 'Vejen til ansvar', som er titlen på formand Alex Vanopslaghs nye liberale værk, noget lang for partiets erhvervs- og indenrigsordfører.

75 procent fravær

Helt galt står det til i Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvor LA-politikerens fravær ligger på bragende 75 procent. Kun to ud af otte møder siden folketingsvalget er han mødt op til, viser Ekstra Bladets gennemgang af mødereferaterne.

Næsten lige så slemt er det i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor den mangeårige erhvervsmand også har plads. Her dukkede han kun op til tre ud af otte møder siden 1. november, og således lander han på en fraværsprocent på knap 63.

Medregner man byrådsmøderne, har Lars-Christian Brask samlet været fraværende til mere 54 procent af alle de møder, han ellers burde have deltaget i.

Boner ud

Ekstra Bladet har gennemgået samtlige folketingsmedlemmer, der har dobbeltmandat, og her skiller Lars-Christian Brask sig markant ud. Gennemgangen drejer sig om byrådsmøder og udvalgsmøder.

Sammenligner man eksempelvis med Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne, som sidder i byrådet i Helsingør, og som ligeledes har to udvalgsposter, brillerer hun med et rundt 0, når det kommer til antallet af møder på rådhuset, hun har været fraværende til. Også Konservatives Brigitte Jerkel glimrer.

Andre folketingsmedlemmer har misset et møde her og der, men ingen i samme grad som Lars-Christian Brask. Eksempelvis har Jens Kristian Thulesen Dahl i Assens haft et fravær på knap 13 procent. Cirka samme er niveauet for Hans Andersen (V) i Frederikssund og Hans Kristian Skibby (DD) i Hedensted. Charlotte Munch fra Danmarksdemokraterne springer lidt højere med omtrent 20 procent.

Revsede kommunalt ansatte

Temaet 'fravær' er dog langtfra ukendt for LA-politikeren.

For nylig revsede han nemlig kommunalt ansatte, efter Berlingske fremlagde nye tal fra Vive, der viser, at gruppen i gennemsnit sygemelder sig hver 14. arbejdsdag.

'Det er også en del af forklaringen på det store behov for flere kolde hænder og det store træk på vores fælles kasse. Tænk, hvis disse svage mennesker kom ud i det private. Det ville ikke blive accepteret. Ingen er i gennemsnit syg hver 14. dag,' skrev han om sygefraværet hos de kommunalt ansatte.

'Svage mennesker'-kommentarerne faldt så mange for brystet, at han efterfølgende måtte undskylde for den, mens han dog samtidig igen understregede, at der er et 'kulturproblem' i den kommunale sektor, når det kommer til fravær.

- Du skræmmer folk væk

Lars-Christian Brask selv har ikke meget at sige til sit fravær, gør han klart.

- Hvad tror du, din fraværsprocent er?

- Den er høj. Naturligvis.

- Den er på 54 procent i alt. Synes du, det er for meget?

- Det har jeg ikke lyst til at kommentere på. Det vil jeg ikke bruge tid på. Du kan jo se, hvordan mit skema er, siger han.

Lars-Christian Brask henviser til et interview, han gav til sn.dk i januar. Her forklarede han, at det blandt andet skyldes, at møderne i kommunen er blevet rykket fra morgener til eftermiddage, og at han stadig forbereder sig til alle møder, ligesom han tilkendegiver sine holdninger til emnerne på forhånd.

Ingen kommentarer

- Men du har folketingskollegaer, der også har dobbeltmandat ...

- Jeg vil ikke bruge tid på det. Og hvis du vil bruge tid på det, når jeg altid er forberedt og altid har talt med formanden inden møderne, så skræmmer du sådan nogle som mig, der er aktive i erhvervslivet, væk. Det skal jeg ikke være med til selv at gøre, så det vil jeg ikke kommentere på.

- For nylig kritiserede du jo kommunalt ansatte ...

- Jeg har ikke mere at kommentere.

- Okay, men du kritiserede dem for at sygemelde sig hver 14. arbejdsdag, og du har selv en fraværsprocent på over 50. Hvordan synes du, det ser ud?

- Jeg har sagt til dig, at jeg ikke har mere at kommentere. Så du kan blive ved med at spørge, hvis det er på den måde, du vil skræmme andre væk, der har et aktivt erhvervsliv.

- De andre dobbeltmandater kan godt få det til at fungere ...

- Jeg har ikke mere at sige. Jeg har ikke mere at sige, så tak for samtalen, siger Lars-Christian Brask, inden han smider røret på.

Efter Ekstra Bladets interview med Lars-Christian Brask skriver han på Twitter, at han er trådt tilbage fra sine udvalgsposter i Roskilde Kommune.

'Jeg mener ikke, at jeg kan få fraværsprocenterne i udvalgsmøderne tilstrækkelig langt ned uden at sjofle folketingsarbejdet. Så jeg har derfor truffet beslutningen om at afgive mine udvalgsposter til vores andet dygtige byrådsmedlem i Roskilde, Lars Holst Kruse i det nye år. Det blev faktisk besluttet for et stykke tid siden og kommunikeret til borgmesteren og kommunaldirektøren,' skriver han i tweetet.