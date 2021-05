Lærer havde forhold til 15-årig: Partier vil kigge på loven

En tidligere efterskolelærer blev frikendt for blufærdighedskrænkelser efter at have haft et forhold til en elev. Nu vil flere partier undersøge, om loven skal ændres

Det skal altid være den voksne, der tager ansvaret i en intim relation mellem lærere og elever, selvom der ikke er tale om fysisk samleje.

Det mener både Socialdemokratiet, SF og Venstre, efter flere medier, herunder Ekstra Bladet, har afdækket sagen om Sofie Larsen, der i 2015, som 15-årig efterskoleelev, havde et forhold til sin lærer, der dengang var 40 år.

- Den må give anledning til refleksion over, om den måde, vi har skruet vores lovgivning sammen på, er rigtig, siger Venstres Morten Dahlin, der er formand for Folketingets Retsudvalg.

Han kalder sagen foruroligende, og han fortæller til Ekstra Bladet, at han vil bringe sagen op i Retsudvalget og for justitsminister Nick Hækkerup.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, siger, at det er oplagt at undersøge behovet for at justere lovgivningen.

- For mig er det ret sort/hvidt, at det er bare et no-go. Og hvis det er sådan i dag, at loven er sådan, at man kan sidde og have en meget, meget intim relation, må vi jo kigge på, om loven er god nok, siger Jeppe Bruus.

Sofie Larsens tidligere lærer blev frikendt, efter de havde haft et forhold, da hun var 15 år gammel og elev på Hald Ege Efterskole

Grooming-paragraf

Mens hverken Socialdemokratiet eller Venstre vil give et bud på, hvordan en sådan ændring kunne se ud, har SF's retsordfører, Karina Lorentzen, flere forslag i ærmet.

Hun mener blandt andet, at man kunne overveje en såkaldt grooming-paragraf. Begrebet 'grooming' dækker over en proces, hvor en krænker eller myndighedsperson over tid opbygger en relation til barnet eller den unge med henblik på at udnytte vedkommende seksuelt.

- Jeg synes, vi har brug for en klar grooming-paragraf med en ordentlig, tilhørende strafferamme, og det betyder jo sådan set, at det, der er foregået her, ville man kunne gå efter på en anden måde.

Hun efterlyser desuden handling fra regeringen, som ifølge hende har siddet på hænderne, siden SF allerede sidste år foreslog en sådan lovgivning i kølvandet på 'Dianalund-sagen', hvor en idrætslærer ikke kunne dømmes for voldtægt på en 13-årig elev, fordi læreren havde vundet pigens tillid, og hun dermed gav sit samtykke.

Det siger 'skolelærerparagraffen' Paragraf 223 i straffeloven kaldes også 'skolelærerparagraffen' og er lavet for at beskytte børn og unge under 18 år mod seksuel udnyttelse begået af myndighedspersoner. Den lyder således: 'Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.' 'Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.' Kilde: Danske Love Vis mere Vis mindre

Hul i lovgivningen

Den nu tidligere lærer blev idømt tre måneders ubetinget fængsel, 15.000 kroners godtgørelse til Sofie Larsen og fik frataget retten til at arbejde med børn i tre år. I landsretten blev han frikendt, fordi Sofie Larsen var forelsket i læreren og dermed ikke var blevet krænket.

Sofie Larsen selv mener, at der er et hul i lovgivningen, da paragraf 223, også kaldet 'skolelærerparagraffen', ikke kunne tages i brug, fordi de to ikke havde haft samleje.

- De (landsretten, red.) siger jo, at jeg gav samtykke. For mig giver det ikke mening, at vi siger, at eleven er i stand til at give samtykke, når det handler om alt lige indtil samleje. Man kan jo gøre mange ting, som ikke er defineret som samleje, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Den nu tidligere lærer har ikke ønsket at udtale sig om sagen, oplyser han til Ekstra Bladet via sin forsvarsadvokat, Peter Nisgaard Brink.