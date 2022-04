Lærerformand ønsker diskussion inden ministers regeloprydning

Det kan være en god idé at få ryddet op i de mange regler, krav og måltal for landets folkeskoler.

Det mener formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Udmeldingen kommer efter børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har meddelt, at de godt 3000 nuværende regler på området fremover skal 'kunne stå på to ark papir.'

Det fortalte hun onsdag til Avisen Danmark forud for fredagens politiske forhandlinger om afbureaukratisering af den offentlige sektor.

Selv om Gordon Ørskov Madsen glæder sig over udsigten til mere frihed til folkeskolerne, mener han det er vigtigt at sikre, at der stadig er de rigtige overordnede rammer for skolerne.

- Vi er tilhænger af en større grad af frihed, ansvar og beslutningskompetence på skolerne, så man er fri for alt for mange centrale regler.

- Samtidigt skal vi have en fælles folkeskole og et fælles formål med skolerne, der skal være en uddannelse til lærer og en økonomi til rådighed for skolerne, siger han.

Gordon Ørskov Madsen henviser dog til, at man hos Danmarks Lærerforening 'tager tingene med et gran salt' og vil tage en diskussion om den fælles folkeskole blandt folkeskolens parter.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi får taget en god diskussion om det her, i det samarbejde vi har i 'Sammen om skolen' om, hvordan vi kan finde de gode balancer i det her.

Initiativet 'Sammen om skolen' begyndte i maj 2021. Samarbejdet rummer regeringen og en række af folkeskolens parter. Heriblandt er Danmarks Lærerforening.

Gordon Ørskov Madsen forstår, hvis det umiddelbart kan lyde lidt drastisk, at ministeren og regeringen ønsker at barbere godt 3000 statslige regler, krav og måltal ned til to ark papir.

- Vi skal sørge for, at der ude på skolerne er nogle gode beslutningsprocesser. Så man kan tage det ansvar, som det her indebærer.

- Der skal findes en god balance mellem den fælles folkeskole, så de enkelte folkeskoler kan træffe sine egne beslutninger ud fra den virkelighed og de elever, de har, siger han.