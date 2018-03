Lærling vraget til fordel for Mette F: Jeg er dybt skuffet

Da Ekstra Bladet fanger Morten Ryom over telefonen, er han ved at støbe et gulv på 808 m2 i en lagerhal på havnen i Frederikshavn.

26-årige Morten Ryom er nemlig i lære som jord- og betonarbejder. Derudover er han aktiv socialdemokrat på 10. år, og indtil for nylig var han ligeledes partiets folketingskandidat i Aalborg Øst.

Men mandag i sidste uge modtog Morten Ryom et opkald, hvor han fik at vide, at sådan skulle det ikke være længere. Folketingskandidaten i Aalborg Øst skal i stedet hedde Mette Frederiksen ved næste valg.

Pisse-ærgerlig

Opkaldet forbedrede ikke just Morten Ryoms humør:

– Jeg sagde det, jeg har sagt lige siden: Jeg er selvfølgelig pisse-ærgerlig over, at det lige er min plads, hun tager.

– Jeg tror da alle med to øjne og det dobbelte antal hjerneceller kan se, at jeg er dybt skuffet. Jeg er ikke nede med det - så at sige, siger Morten Ryom, der dog skynder sig at tilføje, at der også er fordele ved, at Mette Frederiksen rykker fra sin kreds i Ballerup til Aalborg.

– Det giver forhåbentlig nogle gode muligheder for vores socialdemokratiske kommuner og regioner heroppe, at vi får en repræsentant, der er godt inde i benarbejdet på Christiansborg, siger han.

Nu håber Morten Ryom, at han i stedet kan blive kandidat i en anden kreds i det nordjyske.

– Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg har lagt en god indsats i partiet og repræsenterer en god del folk i partiet, som godt kunne tænke mig som folketingskandidat, siger han.

Morten Ryom på arbejde i Frederikshavn. Foto: Claus Bonnerup

Uønsket

Morten Ryoms udmelding kommer samme dag, som Mette Frederiksen er rendt ind i problemer i netop Aalborg.

Mette Frederiksen er således uønsket til LO i Aalborgs 1. maj-arrangement, selv om S-formanden gerne havde deltaget.

Dette skyldes ikke mindst, at man hos 3F og HK i Aalborg er skuffede over, at Socialdemokratiet har stemt for en lockout i KL's bestyrelse, samt forholdt sig passivt til et muligt regerings-indgreb i de verserende overenskomstforhandlinger.

