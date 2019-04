Læsernes dom: Løkke knuste Mette

Hvis man spørger Ekstra Bladets læsere, er der ingen tvivl om, hvem der vandt den første direkte duel på live-tv mellem Venstres statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. I alt har 58 procent af Ekstra Bladets læsere stemt på Lars Løkke Rasmussen som vinder, mens kun 15 procent har stemt på Mette Frederiksen.

Under duellen gik statsministeren til angreb på sin modstander. Lars Løkke Rasmussen beskyldte Mette Frederiksen for at stå bag 'det største bluff i dansk politik i flere generationer', fordi hun har lovet nedslidte danskere ret til tidligere tilbagetrækning.

Socialdemokratiet har afsat tre mia. kr. til formålet, men det er langt fra nok, mener Venstre.

- Enten vil der være massivt skuffede forventninger, der får Helle Thorning til at ligne en, der virkelig holder løfter, eller der vil blive slået et gevaldigt hul i statskassen, sagde Løkke.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup vurderer, at Lars Løkke Rasmussens angreb var den udslagsgivende årsag til en 'klar sejr' over den socialdemokratiske statsministerkandidat.

- Det var en træt og uinspireret præstation fra Mette Frederiksen, og man bliver ikke statsminister i kamp mod Løkke, hvis man ikke forbereder sig bedre, siger Henrik Qvortrup.

Duellen blev sendt søndag aften kl. 21.00 i programmet 21 Søndag på DR 1.