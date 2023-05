Lagt på is: - Ligner en straffeaktion

Four more years i kulden? Mette Frederiksen har ventet knap fire år på besøg i Det Hvide Hus - længst af alle moderne statsministre. Nu understreger amerikansk ambassade, at der fortsat ingen dato er for besøg hos den aldrende præsident Joe Biden, selvom han har inviteret

Mette Frederiksen (S) må trods optrædener på de bonede diplomat-gulve stadig spejde forgæves efter en dato, hvor hun kan møde Joe Biden i Det Hvide Hus.

Senest i denne uge har statsministeren gjort indtryk ved siden af præsident Volodymyr Zelenskyj på det ukrainsk-nordiske topmøde i Helsinki.

Men selvom det nu fra amerikansk side over for Ekstra Bladet for første gang bekræftes, at Joe Biden har inviteret Danmarks statsminister til 'et møde', har præsidenten og de amerikanske udenrigsmyndigheder stadig ingen dato at annoncere.