Lammetævede Tulle

Hvis Kristian Thulesen havde drømt om at få Pernille Vermund udstillet som en politisk amatør, må han stå skuffet tilbage.

Efter duellen i Aabenraa ved vi nu, at Vermund kan bide skeer med de helt tunge. Det er muligt, endog sandsynligt, at hendes politik ikke hænger sammen, men hun fremstår ikke desto mindre som en kommunikatør på linje med de allerbedste i faget.

Mest af alt minder hun måske om Pia Kjærsgaard i gamle dage. Hvad vi oplevede i Aabenraa, var den folkeforførende hjemmehjælper i arkitekt-udgaven.

Pernille Vermund opnåede nøjagtig, hvad hun gik efter: at få DF's formand til at ligne en levebrødspolitiker, en kedelig systemets mand. Det er præcis dér, hun gerne vil have placeret Tulle.

Her var Pernille Vermund bedst. Er du klar, Kristian Thulesen Dahl?

Vermund kunne have tabt det hele på gulvet, hvis hun var floppet som en letvægter. Det gjorde hun ikke. I de første 45 minutter af debatten - udlændingedelen - var Vermund klart den offensive, mens Thulesen fremstod langt mere i defensiven, selvom han kom pænt igen, da han helt relevant stillede kritiske spørgsmål til, hvor hun vil hente nette 77 milliarder kroner.

Man kan - med god ret - stille kritisk fokus på Nye Borgerliges politik. Og der er sandt for dyden masser af huller. Men som aktør i en afgørende politisk debat gjorde hun det blændende: skarpt, polemisk. Og dygtig til at tale udenom dér, hvor der er noget at komme efter. Igen: Lidt som en vis Pia Kjærsgaard, da hun slog sig op.

Sat på spidsen er Kristian Thulesens problem, at han ved for meget om politik. Han er fanget af Christiansborg-virkeligheden, og det giver Vermund mulighed for at sætte nogle stød ind dér, hvor det virkelig gør ondt.

Et afgørende sted i debatten var dér, hvor Vermund afkrævede en tydeligt groggy Tulle svar på, hvorfor DF ikke bare havde 'sat hælene i', da flygtninge strømmede over grænsen i 2015.

Det er der masser af gode, realpolitiske grunde til. Og sandheden er, at Vermund næppe ville have gjort nogen forskel, hvis hun havde siddet i Folketinget dengang. Men det er Vermunds privilegium som ny elev i klassen, at hun kan foregive, at hun vil gøre det HELT anderledes. Også selvom det ikke er rigtigt.

I debatten var succeskriteriet for Vermund ikke at levere en performance, der kunne overbevise hendes modstandere om, at Nye Borgerliges politik hænger sammen. Hvilket selvfølgelig heller ikke lykkedes.

Hun skulle bare tale overbevisende til sine potentielle vælgere, hvoraf de fleste ikke interesserer sig en dyt for kedelige realpolitiske vilkår på Christiansborg. Over for dem skulle hun bevise, at hun kunne overleve et højprofileret møde med Danmarks måske mest magtfulde politiker. Det lykkedes derimod til overflod.