Land for land: Sådan lukker verden ned

Nye, hårde tiltag kan være på vej til Danmark - få et overblik over restriktioner i de lande, der er ramt hårdest af coronavirus

Grænse efter grænse bliver spærret af. Borgere bliver sat i karantæne. Restauranter, caféer, bordeller og butikker bliver lukket ned. Og regeringer bruger milliarder på at hjælpe virksomheder og lønmodtagere.

Coronavirus har efterhånden lukket store dele af verden ned - med stærke begrænsninger borgeres bevægelses- og forsamlingsfrihed.

Og selvom statsminister Mette Frederiksen har placeret Danmark som et af de lande, der er mest vidtgående i tiltagene for at afbøde spredningen af den frygtede sygdom, så kan endnu mere være på vej. Inspireret af udlandet.

Lukkede caféer og butikker

- Jeg vil ikke afvise noget som helst. Og jeg kigger med interesse på landene omkring os, lød det søndag fra statsministeren som reaktion på bl.a. Østrigs forbud mod forsamlinger på over fem mennesker.

Ifølge professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren kan der være yderligere tiltag på vej, hvis danskerne ikke tager de nuværende alvorligt:

- Hvis vi ikke gør noget nu, så ender vi op i samme situation, som Italien er i lige nu. De er cirka en måned foran os. Det handler om at begrænse social omgang mest muligt, siger professoren.

De næste skridt mod smittespredningen kan være tvangslukning af caféer og restauranter som set i flere sydeuropæiske lande lige nu:

- Det vil være en lavthængende frugt at lukke caféer og restauranter og andre butikker, som vi har set det i flere andre lande, lyder det fra Jens Lundgren.

Professoren siger samtidig, at det er vigtigt ikke at ændre strategi for ofte.

- Man kan selvfølgelig finjustere hen ad vejen. Men det er meget vigtigt at holde fast i den overordnede strategi, for det skaber stor usikkerhed i befolkningen, hvis man har en meget flakkende kurs.

Professoren opfordrer samtidig alle danskere til at holde afstand til hinanden:

- Jo mere vi sidder tæt sammen, jo flere vi ses med, og jo mere tid vi bruger sammen, jo større er risikoen for at smitte og blive smittet.