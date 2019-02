Landbetjent om lukning af politistationer: - En katastrofal beslutning

Flere tillidsmænd i politiet og en tidligere landbetjent er enige om, at lukningen af politistationer i Danmark er gået for vidt. De opfordrer til at åbne nogle af dem igen

I otte år havde John Arly Henriksen sin daglige gang som landbetjent på politistationen i Rudkøbing på Langeland.

Det er fortid nu. Politistationen er lavet om til en såkaldt 'politibutik', der kun har åbent i to timer på den første torsdag i måneden.

- Vi var tre betjente på stationen i Rudkøbing, der virkelig havde god kontakt til borgerne på Langeland, siger han.

Men sådan er det ikke længere, og det ærgrer den tidligere landbetjent.

- Vi kunne virkelig gøre en indsats.

- Hvis et ungt menneske var på vej ud i noget kriminalitet, skete vores indsats i løbet af meget kort tid. Så snart vi så vedkommendes navn på døgnrapporten, kontaktede vi forældre og fulgte op med skolesamtaler og så videre. På den måde fangede vi jo meget i opløbet.

John Arly Henriksen er stadig betjent, dog i Fyns beredskab nu. Derover sidder han i byrådet i Svendborg Kommune valg for Socialdemokratiet.

73 færre politistationer

Stationen i Rudkøbing er ikke den eneste, der ikke længere har politibetjente. Landet over er 192 politistationer blevet til 119, siden politireformen i 2007. Dermed er mere end en tredjedel af stationerne lukket og slukket ifølge justitsministeriet.

Politireformen i 2007 Politireformen er blevet kaldt den største reform af dansk politi i nyere tid og trådte i kraft 1. januar 2007. Reformen blev vedtaget i november 2006 af regeringen, der på det tidspunkt bestod af Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF. Lene Espersen (K) var justitsminister på det tidspunkt 54 politikredse blev til 12. Hver kreds fik sin egen politidirektør, alarmcentral og administration. Formålet med at have færre politikredse, var, at skrivebordsarbejdet skulle centraliseres færre steder. Politiets responstid skulle blive kortere med politireformen og opdelingen i ordens- og kriminalpoliti blev sløjfet. Alkoholbevillinger, næringsbreve og dyrevelfærdsområdet var ikke længere politiets opgave.

Fra 2011 til 2015 skete der næsten en halvering i antallet af landbetjente. Fra at have 89 i 2011 gik man til blot at have 47 i 2015.

I Nordjyllands Politikreds stoppede man helt med at have landbetjente i 2015. Inden da havde der været 13 i politikredsen. Det samme i Midt- og Vestsjællands Politikreds i 2013, hvor 13 stillinger blev nedlagt.

Den gamle landstation i Rudkøbing ligger øde hen det meste af tiden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Tillid til politiet

John Arly Henriksen mener, at folk tøver med at anmelde forbrydelser, når politiet ikke er lige så synligt som tidligere.

- Langeland er jo et lille øsamfund, og borgerne har brug for et vis tryghedsforhold, før de anmelder noget. De skal stole på den betjent, de anmelder til.

- De lange afstande er også noget, der bekymrer borgerne, ved jeg. Det kan tage tid, hvis der opstår noget akut, og vognene er langt væk.

Psykologisk effekt

John Arly Henriksen tænker især på de mange ældre borgere, der bor på Langeland.

- De kan ikke anmelde en forbrydelse på nettet, som de ofte bliver bedt om, når de ringer til politiet, siger han.

- Det har en stor psykologisk effekt, at politiet er synligt. Det er simpelthen bare bedre for borgernes tryghed.

Lokalstationerne tilbage

John Arly Henriksen har et forslag til løsningen på de problemer, som lukningen af politistationerne har medført.

- Jeg synes helt klart, at man skal åbne nogle af lokalstationerne igen. Få nogle folk med lokalkendskab derud og få borgenes tryghed tilbage i top.

Det ønske står John Arly Henriksen ikke alene med. Tre formænd for politiforbund ytrer samme ønske over for Ekstra Bladet.

- Der ville helt sikkert være en idé i at åbne nogle af de lukkede politistationer igen, siger Per Svanegård, der er formand for politiforeningen på Fyn.

Utrygheden stiger I 2015 følte 89,3 procent af danskerne sig trygge i deres nabolag. I 2018 var det tal nede på 86,5. 8,8 af danskerne sagde i 2018. at de følte sig utrygge i deres nabolag, mens det blot var 5,6 i 2015. I Nordjylland politikreds, der er den i landet, hvor flest stationer er lukket, er trygheden også faldet fra 2015 til 2018. I 2015 lå trygheden i Nordjyllands Politikreds omkring landsgennemsnittet. I 2018 var trygheden i Nordjyllands politikreds under landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende for Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds. Her lå trygheden i 2015 nemlig også tæt på landsgennemsnittet. I 2018 var trygheden i politikredsen under landsgennemsnittet. 2015 var året, hvor både terrorhandlingen ved krudttønden og flygtningekrisen fandt sted. Kilde: Politiets tryghedsundersøgelser

Lad fagligheden råde

Ham og hans kolleger John Hansen og Poul Buus fra henholdsvis Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og Nordjyllands politi har set kolleger blive rykket væk fra de små og dens befolkning.

- Der er ingen tvivl om, at nærheden til borgerne er forsvundet. Det er noget, vi i Politiforbundet vil slå på. Vi skal have nærheden tilbage til borgerne, siger John Hansen.

- I de tyndt befolkede områder dækkede en mand et stort område, men han vidste, hvad der var op og ned i de områder, siger Poul Buus fra Nordjylland.

De tre er ligesom John Arly Henriksen overbevist om, at flere landbetjente og genåbning af lokalstationer er det eneste rigtige.

- Men hvis jeg skal komme med en klar opfordring, må det være: Lad nu politiet afgøre, hvor der skal være åbent, og ikke politikerne

- Det skal ikke afgøres af følelser og måske, hvor folk er valgt eller andet, men lad politifagligheden afgøre det, siger John Hansen fra Fyn.

