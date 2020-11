Landbrugsleder: Ellemann er tonedøv

Landbrugsmedie hiver Jakob Ellemann-Jensen gennem tærskeværket.

Venstres formand får tæsk af Maskinbladet på grund af en intern mail til partiets folketingsgruppe, hvor Jakob Ellemann-Jensen opfordrer til at stole på sundhedsmyndighederne og neddrosle kritik af mink-aflivning på grund af coronavirussen.

'Manden må være politisk tonedøv - det kan vi vist ikke længere være i tvivl om', står der i landbrugsmediets leder, der bærer titlen: Sæt ham på plads - eller sæt ham af.

'Man må håbe, der er så mange folketingsmedlemmer i Venstre-gruppen med både politisk og demokratisk sans, at de sætter ham på plads - eller sætte ham af', skriver Maskinbladet, der omdeles til omkring 30.000 landmænd.

Stol på myndighederne

Mink-miseren begyndte med mailen - 'Opdatering om mink' - som Jakob Ellemann-Jensen sendte ud søndag aften klokken 21.28.

'Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne,' skriver Jakob Ellemann og fortsætter:

'Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted,' lyder det i mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Chefredaktør raser

De ord fik chefredaktør på Maskinbladet til tasterne tidligt mandag morgen.

'Han lyder nu som en, der har lånt socialdemokraternes fokusgrupper eller søgt konsulenthjælp i socialdemokratiets partisekretariat', skriver Rasmus Dalsgaard.

'Hvad skal man med en oppositionspolitiker, som ikke magter at være i opposition?' spørger han.

Venstreformanden pissede ikke kun chefredaktøren af. Adskillige medlemmer af Venstres folketingsgruppe og i baglandet røg også op i det røde felt.

Bl.a. har flere folketingsmedlemmer svaret direkte på mailen, at de ikke kan støtte formandens kurs, erfarer Ekstra Bladet.

Det var derfor nødvendigt med et krisemøde i Folketingsgruppe og i Venstres hovedbestyrelse senere mandag.

Udfordrer myndighederne

Senere mandag - under et døgn efter mailen - slår Jakob Ellemann-Jensen så fuld bak i mink-sagen. Nu vil Venstre ikke bakke op om regeringens hastelovgivning, der skal give mulighed for at aflive de raske mink.

Dermed udfordrer Venstre-formanden en konklusion fra Statens Serum Institut, som rådgiver regeringen om coronavirus.

'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner,' skriver SSI i et notat 3. november.

Flere danskere vil blive smittet med corona, hvis der er minkfarme i landet, vurderer SSI.

Samtidig er minkfarmene et såkaldt 'virusreservoir', som øger risikoen for, at der igen opstår nye virusmutationer, som vacciner ikke giver optimal beskyttelse imod, skriver myndigheden.

Mogens Jensen om mink-aflivning: Kunne ikke afvente lovgivning

Ny mail mandag

Jakob Ellemann-Jensen har mandag formiddag sendt en ny mail ud til Venstres medlemmer med overskriften: 'Slut med regeringens enevældige tilgang'. Mailen mandag strider mod mailen søndag aften til Venstres folketingsgruppe.

'Regeringen skylder danskerne – og i særdeleshed de mange danskere i minkerhvervet – svar på den kritik, som er rejst af denne vidtrækkende beslutning om at lukke et erhverv i Danmark,' skriver Jakob Ellemann-Jensen mandag formiddag.

Lovforslag tirsdag

Regeringen vil tirsdag fremsætte et lovforslag, som skal hastebehandles for at få lovgrundlaget på plads hurtigst muligt.

Der er nemlig ikke hjemmel i loven til at kræve raske mink aflivet, hvis minkfarmen ligger mere end 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Det kræver særlig stor opbakning i Folketinget at gennemføre en hastebehandling af et lovforslag. Mindst tre ud af fire medlemmer skal bakke op.

