Landbrugsstyrelsen får skarp kritik

Landbrugsstyrelsen har i strid med loven undladt at informere Rigsrevisionen om mulige svindelsager. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af styrelsen.

Det er den næsthøjeste kritik, der kan gives.

- Statsrevisorerne vurderer, at omfanget af mangler, fejl og uregelmæssigheder i Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig har været så stort, at det er udtryk for en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur, skriver Statsrevisorerne på sin hjemmeside.

Statsrevisorerne har til opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektiv, korrekt og efter loven.

Landbrugsstyrelsen har ifølge Rigsrevisionen givet ufuldstændige oplysninger, da styrelsen blev kulegravet sidste år. Her modtog styrelsen ligeledes kritik. Og den daværende direktør blev fyret.

Rigsrevisionen havde bedt om at få udleveret alle de mulige svindelsager, som styrelsen havde sendt til vurdering hos Kammeradvokaten. Men ikke alle sager blev udleveret. Det er et brud på rigsrevisorloven. Det slår Statsrevisorerne nu fast.

Rasmus Prehn (S), som minister for landbrug, kalder kritikken for alvorlig.

- Den bekræfter behovet for den oprydningsplan på syv punkter, som jeg iværksatte i foråret 2021, og udskiftningen af styrelsesdirektøren efter Rigsrevisionens daværende kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning, siger han i en skriftlig kommentar.

- Landbrugsstyrelsen har allerede rykket sig for at sikre ordentlig forvaltning. Den nye ledelse har blandt andet taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen.

- Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt, siger han.

Statsrevisorerne slår blandt andet fast, at styrelsen 'fremover bør være opmærksom på ikke at sende tilskudssager til Kammeradvokaten for at få en juridisk vurdering af, om der foreligger svig og grundlag for politianmeldelse, hvis Landbrugsstyrelsen alligevel vil fortsætte sagsbehandlingen, uden at der er kommet nye oplysninger i sagen'.

Og Statsrevisorerne bemærker desuden, at styrelsen i 13 tilskudssager har udbetalt cirka 4,7 millioner kroner til tilskudsansøgere, som var mistænkt for svig i andre sager.

Landbrugsstyrelsen kritiseres også for at have behandlet sager så langsomt, at landmænd kan gå fri for straf.

I 30 politianmeldelser har styrelsen ifølge Statsrevisorerne haft en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt et år og fem måneder. Det har medført risiko for, at strafansvaret forældes.