Lander budgetaftale uden om Enhedslisten

Sidste år endte Socialdemokratiet uden for budgetaftalen. Nu er det blevet Enhedslistens tur

Det største parti i Københavns Kommune, Enhedslisten, står uden for den nye budgetaftale.

Det fremgår af en indkaldelse til pressemøde, efter at Borgerrepræsentationen har landet en ny budgetaftale for 2024.

I stedet er aftalen indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Ved sidste budgetaftale gik det lige omvendt. Her endte Socialdemokratiet helt historisk uden for aftalen, hvor i stedet både Enhedslisten og Alternativet indgik en aftale med de blå partier. Begge partier står nu uden for den nye aftale.

Lynetteholm-ballade

Allerede i sidste uge blev partierne sendt uden for forhandlingslokalet. Man håbede dog, at den situation ville ændre sig, lød det.

Forklaringen, sagde teknik- og miljøborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, handlede om partiets holdning til Lynetteholm, hvor de står uden for principaftalen.

- Vi er ude, fordi vi ikke er med i principaftalen om Lynetteholm. Vi er ikke blevet bedt om at sige ja eller nej til noget, vi er bare blevet bedt om at gå, sagde hun.

Præsenteres i dag

Klokken 9.30 bliver den nye budgetaftale så præsenteret.

De syv partier, der er med i aftalen, er de samme syv partier, der står bag principaftalen om Lynetteholmen.

Budgetaftalen bliver præsenteret på Københavns Rådhus, fremgår det af indkaldelsen.

Aftalen har fået navnet 'Ansvar for Københavns fremtid I'.