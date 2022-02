Lander topjob i ny kommune efter skandalesag: Intet problem

I Billund Kommune ser man ingen problemer i at ansætte 57-årige Tommy Abildgaard som ny økonomichef, selvom han for under et år siden trak sig fra en lignende stilling i kølvandet på en række skandaler i Fredericia Kommune.

Det skriver Fredericia Dagblad.

- Vi er bekendte med, at Tommy har været en del af den såkaldte Fredericia-sag, hvorefter han blev opsagt, siger Thomas Foged, der er direktør for Voksne og Stabe i Billund Kommune, til mediet.

- Det har vi selvfølgelig været vidende om, og derfor har vi taget grundige referencer på ham. Derudfra er det vores slutning, at de ting, der har været centrale i Fredericia-sagen, ikke er relevante, i forhold til at han kan bestride en stilling som økonomichef i Billund Kommune, siger Thomas Foged.

Konsulenter på lønningslisten

Tommy Abildgaard kommer fra en stilling som økonomi- og personalechef i Færdselsstyrelsen. Han tiltræder som chef for Økonomi, Løn & Indkøb i Billund Kommune 1. marts, og han glæder sig til at 'være en del af den spændende udvikling' i kommunen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Thomas Foged siger i pressemeddelelsen, at man med ansættelsen af Tommy Abildgaard er lykkedes med at tiltrække en 'meget kvalificeret kapacitet til stillingen'.

Samtidig er Thomas Foged overbevist om, at opsigelsen efter skandalesagen i Fredericia 'ikke har noget af gøre med Tommy Abildgaards kompetencer og kvalifikationer'.

Det skyldes, at kommunen har hentet hjælp udefra for at finde frem til den nye økonomichef.

- Vi har selvfølgelig gransket sagen fra Fredericia Kommune, og vi har haft eksterne konsulenter til at gennemføre ansættelsesprocessen, siger Thomas Foged i pressemeddelelsen.

Forstå skandalesagen i Fredericia - her forklaret af Joachim B. Olsen

Skandaleregn i Fredericia

Sidste år afslørede Ekstra Bladet en række skandaler i Fredericia Kommune, og flere centrale personer har fratrådt deres stillinger.

Det gælder netop Tommy Abildgaard, der trak sig efter at have været fritaget for tjeneste i forbindelse med egne undersøgelser om kommunens økonomi. Da der er tale om en personalesag, ville kommunen ikke udtale sig om baggrunden for fratrædelsen.

Tidligere borgmester i Fredericia Kommune Jacob Bjerregaard (S) meldte sin afsked i december 2020, og daværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe blev bortvist i marts sidste år.

Fratrædelserne kom, efter Ekstra Bladet blandt andet afslørede en mulig upassende relation mellem den forhenværende kommunaldirektør og borgmesteren. Ekstra Bladet har også afdækket den tidligere borgmesters mystiske køb af en luksuriøs byggegrund.

Tommy Abildgaard er ikke vendt tilbage på Fredericia Dagblads henvendelser.

