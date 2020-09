Landmænd lykønsker Veganerpartiet: - Jeg skal lave kikærter og bønner

Social- og Indenrigsministeriet har godkendt Veganerpartiets vælgererklæringer. Dermed er partiet opstillingsberettiget til næste Folketingsvalg.

En af Veganerpartiets mærkesager er, at det konventionelle landbrug skal lukkes helt ned. Ekstra Bladet har derfor spurgt tre konventionelle landmænd, om de er bekymrede.

Michael Nielsen, konventionel svineproducent

Michael Nielsen ryster ikke i bukserne endnu:

- Indtil videre er de jo ikke kommet i Folketinget endnu og jeg tænker ikke, at de får så meget magt, så det bliver en konkret trussel, siger han.

Lad os sige, at Veganerpartiet får magt, som de har agt, vil du så overveje at blive økologisk svineproducent?

- Nej, det vil jeg ikke. For to år siden var jeg nødt til at lukke det ned på grund af særdeles dårlig økonomi i den økologiske griseproduktion. Salgsprisen hænger simpelthen ikke sammen med omkostningerne.

- Der er rigtig mange, der råber højt, men når de står nede ved køledisken, så vælger de fleste stadigvæk det, der er billigst, lyder det fra Michael Nielsen.

Hvad skal du så lave, når de kommer til magten?

- Så skal jeg lave kikærter og bønner.

Tror du godt du kan leve af det?

- Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg tænker ikke, at samfundet har interesse i at lukke dansk landbrug helt ned. Vi har rigtig mange arbejdspladser, vi har en meget stor eksport.

Vil du sige tillykke til Veganerpartiet med, at de er opstillingsberettiget?

- Jeg synes da, det er fint. Jeg synes det er fedt, at vi har en stor demokratisk spredning. Jeg håber bare de vil følge de demokratiske retningslinjer, der er. Fordi vi har oplevet de laver selvtægt og bryder ind i svinestalde og det har jeg det rigtig skidt med, siger han.

HC Gæmelke, konventionel griseproducent

HC Gæmelke er mere bekymret over Veganerpartiets mærkesag.

- Det er da bekymrende, fordi det er det jeg beskæftiger mig med, det er det jeg lever af.

Du kunne jo bare ride med på bølgen nu og så omlægge til økologi, fordi du er vågnet op og duftet kaffen?

- Ja men fakta er, at der er ikke nogen bølge. Ikke når man taler om, hvad vi producerer. Hvis hele dansk landbrug lagde sig om til økologi eller ikke lavede animalske produkter i morgen, så vil vi jo smadre markedet fuldstændig og vi ville gå konkurs. Det er sådan noget dødkedelig økonomi.

Du har ikke et andet kald, du vil bruge Veganerpartiets opstillingsberettigelse til at forfølge nu?

- Nej. Nej. Nej.

Har du lyst til at sige noget til Veganerpartiet? Måske tillykke?

- Selvfølgelig. Det er da altid glædeligt, når der er nogen, der opnår det de brænder for. Men de får nok desværre ikke lige min stemme, siger HC Gæmelke.

Kaare Larsen, konventionel mælkeproducent

Kaare Larsen er ikke bekymret for, at Veganerpartiet kommer i Folketinget.

- Min største bekymring går på, at der er en større og større del af befolkningen, der isolerer sig så meget i deres egen selvfedme, at de ikke kigger ud og ser verden omkring dem, siger han.

Føler du dig udskammet som landmand?

- Folk har jo holdninger til mig og mit erhverv. Men når man taler med folk, så viser det sig, at deres kendskab er meget dårligt ift. hvordan virkeligheden er.

Hvis de får held til at lukke konventionelt landbrug, hvad skal du så lave?

- Hvis Veganerpartiet lykkes med deres foretagne, så de får lukket alt husdyrbrug ned i Danmark, så skaber de 150.000 arbejdsløse mennesker. Som minimum. Hvis det skal være til gavn for nogen, så er der meget, jeg ikke forstår.

Generer det dig, at så mange mennesker har skrevet under?

- Det undrer mig. Jeg kunne forestille mig, at nogen skriver under for at få fred og andre fordi de tænker, at det er fair i et demokratisk samfund, at de også får en chance, lyder det fra Kaare Nielsen.

Veganerpartiet vil ikke udtale sig før den 28. september til et stort pressemøde.