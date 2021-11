Landsretten afsiger kendelse før jul

Østre Landsret afsiger allerede før jul kendelse i den såkaldte Meld-sag, hvor Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, ved byretten i august blev idømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og EU-svindel.

De to første retsdage i ankesagen ved Østre Landsret skal nemlig bruges på at afgøre, om straffesagen skal gå om ved byretten eller fortsætte i landsretten.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) til Ekstra Bladet.

Ifølge Morten Messerschmidt var retsformanden ved Retten i Lyngby, Søren Holm Seerup, forudindtaget - og dermed inhabil - under straffesagen ved byretten.

Derfor valgte DF-næstformanden og hans daværende advokat, Peter Trudsø, i august at klage over Søren Holm Seerup til Den Særlige Klageret, som bl.a. kan udtrykke misbilligelse af en dommers adfærd.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har klageretten endnu ikke truffet nogen afgørelse - og har tidligere oplyst, at den 'sædvanlige sagsbehandlingstid for klager over domstolsjurister er seks måneder.

Men Østre Landsret har altså nu afsat mandag 20. december til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt sagen skal gå om i byretten - og onsdag 22. december kl. 15 afsiges der, ifølge SØIK, kendelse om spørgsmålet.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Morten Messerschmidt kommer ud fra Retten i Lyngby efter at være blevet idømt seks måneders betinget fængsel

Formands-skifte i DF

Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde 23. januar i Herning. Fristen for opstilling er 7. januar - og på det tidspunkt ved Messerschmidt altså om straffesagen om svindel og dokumentfalsk skal begynde helt forfra ved byretten.

Hvis ankesagen fortsætter ved landsretten, så bliver tredje retsmøde torsdag 27. januar - og der ventes dom 24. februar.

SØIK oplyser, at de to anklagere fra byretten, Andreas Myllerup Laursen og Rasmus Maar Hansen, også fører sagen ved Østre Landsret.

Morten Messerschmidt har til gengæld skiftet Peter Trudsø ud med advokat Peter Schradieck fra Plesner.

Han skal forsøge at mildne byrettens dom, hvor Morten Messerschmidt altså fik seks måneders fængsel, som dog blev gjort betinget under forudsætning af, at DF-næstformanden ikke begår ny kriminalitet inden for en to årig periode. Messerschmidt ankede dommen på stedet.