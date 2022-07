Lang næse: Mette og Mogens slipper med kritik

Et flertal i Folketinget har efter et møde i Granskningsudvalget besluttet at udtale kritik i mink-sagen. Dermed er den afsluttet for nu

Statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen slipper med at modtage en kritik fra Folketinget i minksagen. Det står klart efter et møde i Granskningsudvalget tirsdag.

Dermed er det endeligt afgjort, at der ikke kommer en uvildig advokatvurdering af, om ministrene kunne komme for en rigsret, baseret på den store rapport, Minkkommissionen afleverede torsdag.

Kritikken bliver udtalt af Socialdemokratiet selv, Enhedslisten, de radikale og SF.

Beklageligt

- Vi er ærgerlige over forløbet. Det er et beklageligt forløb. Og derfor er der grundlag for at kritisere to ministre; statsministeren og den tidligere fødevareminister, siger socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, efter mødet.

Han understreger, at Socialdemokratiet ikke har fundet nogen grund til at kritisere sin egen formand for beslutningen. Men at der er tale om 'proceskritik'.

- Jeg mener ikke, at statsministeren personligt har begået fejl. Men hun har det overordnede ansvar for processen, siger Rasmus Stoklund.

Enhedslistens Peder Hvelplund siger samme sted:

- Vi uddeler en meget hård kritik af den siddende statsminister. Det er usædvanligt, men det er også en usædvanlig situation, vi står i. Det er kritisabelt, at man ikke tog sig tiden til at sikre, at der var lovhjemmel på plads. Det er et gult kort til statsministeren.

De radikales ordfører på området, Andreas Steenberg, har valgt ikke at møde op fysisk til mødet og kan derfor hverken forklare beslutningen eller forsvare den over for de fremmødte journalister. Heller ikke SF's Karina Loretnzen Denhardt er mødt op tirsdag.

Rent formelt skal kritikken nu sendes til Udvalget for Forretningsordenen, der vedtager den.

Rasende modstandere

Et mindretal i Folketinget er uenig. Det er blå blok, der mener, at næser er en alt for lille sanktion for, at regeringen beordrede alle mink slået ned uden, at der var lovhjemmel på plads. Og fastholdt det efter, at i hvert fald dele af regeringen vidste, at loven manglede.

Blå blok har samtidigt sagt, at man vil tage sagen op igen, hvis flertallet i Folketinget skifter efter et valg. Så vil man få uvildige advokater til at vurdere, om der kan rejses sag mod Mette Frederiksen eller andre implicerede ministre.

- Flertallet mener ikke, at man skal gå videre, selvom man samtidigt mener, at statsministeren har ansvaret. Flertallet mener, at statsministeren skal gå fri. Derfor må vi appellere til, at befolkningen sammensætter et ny Folketing efter næste valg, siger Liberal Alliances Ole Birk Olesen.

Forløbet er undersøgt af minkkommissionen, der ikke har fundet bevis for, at Mette Frederiksen vidste, at der ikke var lov på plads. Men voldsomt har kritiserer en lang række embedsfolk og ikke mindst den politiske proces omkring beslutning, der ikke efterlod tid til at afklare, om beslutningen var inden for loven.

Lang næse

Regeringens støttepartier har fået hård kritik for, at de ikke har villet have undersøgt, om sagen skulle have større konsekvenser for statsministeren end kritik fra Folketinget.

At Folketinget udtaler kritik har ingen konkret betydning for regeringen. Tidligere har ministre fået dusinvis af næser uden, at det har kostet dem jobbet.

- Det er min klare forventning, at statsministeren tager denne her kritik til efterretning. Og så har jeg en klar forventning om, at de mange ord, der nu bliver sagt om åbenhed og gennemsigtighed vil afspejle sig i, at vi får afskaffet dele af offentlighedsloven.

- Så selvfølgeligt har det en konsekvens for Mette Frederiksen dette her. Hun bliver nødt til at tage den til efterretning, for det er en alvorlig kritik. Og der er sket store fejl, siger Enhedslistens Peder Hvelplund om betydningen af kritikken.