Lang næse til danskerne - Bededag afskaffet

Ekstra Bladet prøver at få svar på, hvordan hun har det efter at have tvunget afskaffelsen af store bededag gennem. På trods af store protester fra både oppositionen og vælgere

Fire måneder efter en valgkamp, hvor ingen partier nævnte store bededag med et ord, besluttede regeringen og de radikale tirsdag at afskaffe den. Oppositionens største partier afviser folkeafstemning

Store bededag bliver afskaffet som helligdag. Og der er intet, du kan gøre ved det.

Flertals-regeringen fik tirsdag gennemtrumfet sin stålsatte vilje, som ingen af partierne havde sagt et kvæk om ved valget for blot fire måneder siden.

Det skete efter en fire timer lang debat i Folketinget, hvor det også stod klart, at oppositionens største partier et for et faldt til patten og afviste at sende spørgsmålet til folkeafstemning.

SF: Det kan ikke betale sig

Først var det SF's Karsten Hønge, der indtog talerstolen og indstuderet sagde 'stop tyven' i retning af regeringen. Men Hønge ville ikke stoppe tyven ved at lade danskerne afgøre det ved en folkeafstemning.

Der var nemlig for få andre partier, der bakkede op om det, lød hans argument.

Derefter var det Danmarks-demokraternes tur:

Annonce:

Inger Støjberg ville heller ikke lægge sine 14 mandater bag kravet om en folkeafstemning, før de ville være udslagsgivende.

Det bliver de først, når man passerer 60 mandater, og i skrivende stund er der blot Enhedslistens, Dansk Folkepartis, Nye Borgerliges og Alternativets 26.

Pape forsvandt

Dermed pegede pilen på de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Hvis han støtter en folkeafstemning, havde den været en realitet. Men det gør han ikke.

Faktisk forsvandt han fysisk fra Folketingssalen, da den begyndte at dreje sig om folkeafstemningen.

Han har ellers tidligere været ekstremt salvelsesfuld i sin modstand mod regeringens plan om at afskaffe helligdagen.

'Som konservativ er det vigtigt for mig at værne om vores kultur, historie og de værdier og dybe rødder, vores samfund står på', skrev Pape eksempelvis i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad i december.

'Hvis vi ikke trækker en streg i sandet, så visner værdierne', fortsatte han.

Ekstra Bladets journalist Brian Weichardt vil have Søren Pape til at svare på, hvorfor en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag ikke er det rigtige - nu når han påstår, at han er så meget imod Ekstra Bladets journalist Brian Weichardt vil have Søren Pape til at svare på, hvorfor en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag ikke er det rigtige - nu når han påstår, at han er så meget imod

Annonce:

Dansk kultur ikke nok

Men hverken de danske rødder, historie eller værdier var altså nok til, at han ville spørge danskerne, da det kom til stykket:

- Søren Pape, hvorfor vil du ikke have en folkeafstemning?

- Der er mange gode diskussioner, vi har på Christiansborg. Det betyder ikke, at vi skal have folkeafstemninger om det. De kan ikke være sådan, at vi skal have folkeafstemninger, hver gang vi er uenige, siger han.

- Du har sagt, at værdierne visner, hvis vi ikke trækker en streg i sandet...

- Fordi, vi har sagt, hvad vi mener. Jeg respekterer rent faktisk, at danskerne har sat parlamentet sammen, som de har. Så må regeringen afregne med vælgerne næste gang.

Bare en holdning

- Vi er enige i gruppen om, at en folkeafstemning er for stort et redskab. Det er et skråplan, hvis vi går ned ad den vej. Der skal jo mindre og mindre til, hvis man først begynder på den slags.

- Hvilken forskning baserer du det på?

- Ingen. Jeg har bare en holdning, siger Søren Pape Poulsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mette til Ekstra Bladet: Respekter vores demokrati

Annonce:

Statsminister Mette Frederiksen sagde intet i valgkampen om, at hun ville afskaffe en helligdag. Nu har hun gjort det.

- Tillykke Mette Frederiksen, dit vælgerbedrag er nu fuldtendt. Hvilken smag har du i munden?

- Det er jo nogle vilde ord, du bruger foran folketingssalen. Men man må også fra Ekstra Bladets side respektere vores demokrati. Der er et flertal i Folketinget, der træffer den beslutning, som de mener er det rigtige for vores land og vores sikkerhed.

- Hvilken smag har du i munden?

- Det er et absurd spørgsmål at stille. Det må være muligt at have en diskussion i Danmark på ordentlige vilkår.

- Ja, det har man ved, at man siger det inden valget. Så har man en rigtig god diskussion...

- Og det vil sige, at alt det, man ikke får sagt inden et valg, det kan man ikke kunne gøre i løbet af en valgperiode, spurgte statsministeren Ekstra Bladet

- Jo, efter næste valg.

- Det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, jeg synes, at man skal gå til valg på det, man mener. Men jeg synes også, at man skal kunne navigere i den virkelighed, der omgiver danskerne, siger Mette Frederiksen med henvisning til krigen i Ukraine.