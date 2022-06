Langer ud: Drop det nu!

Har du lignende historier, så hører vi gerne fra dig. Kontakt Ekstra Bladet her.

En ung kvinde kørt ned af jobcenteret.

Det er historien om Xenia Zacho, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om. Den unge kvinde er blevet udredt af en psykiater, der vurderer, at hun aldrig kommer til at arbejde. Alligevel kan hun ikke slippe jobcentrets jerngreb.

Og i forbindelse med beskrivelsen af Xenia Zachos sag talt med både Nye Borgerlige og regeringens støtteparti, Enhedslisten. De er normalt ikke enige om ret meget, men de kan dog blive enige om, at jobcentrene i Danmark skal skrottes.

- Jeg synes, at det står fuldstændig klart, at der er en systemfejl, der er blevet vedtaget med åbne øjne på Christiansborg. De blev jo advaret om det, før man lavede reformen om fleksjob. Efterfølgende er vi jo kun blevet bekræftet i, at vi har ret, da vi sagde, at alarmklokkerne ringer

- Der er jo mange sager, hvor de har det rigtig dårligt lige nu, men man kan ikke udelukke, at de får det bedre. Det er jo så nedbrydende, fordi vi ved, at man måske kan få det bedre ved at få ro, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez (EL).

Kom ud af busken, Peter

Hun mener samtidig, at selv om sagerne behandles i kommuner, peger pilen peger på beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

- Vi forsøger at lægge pres på ministeren og at gribe fat i alt, hvad vi overhovedet kan for at få det her lavet om, siger Victoria Velasquez og tilføjer, at der nu endelig ser ud til at ske noget.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har nu endelig indkaldt partierne til forhandlinger om potentielt at ændre forliget om fleksjob og førtidspension. Noget, han lovede ville ske før påske.

Nedlæg dem

Også hos Nye Borgerlige kræver de handling.

- Jeg synes, at alle de her sager viser et entydigt billede af, at jobcentrene simpelthen ikke leverer nogen værdi - ud over for de mennesker, som arbejder der. Så selvfølgelig skal jobcentrene nedlægges, og medarbejderne frigives til gode, produktive jobs i den private sektor, siger Mette Thiesen.

- Vi i Nye Borgerlige har foreslået, at hvis man som dansker er syg, udsat eller nedslidt, så skal man have bevilget en midlertidig eller permanent førtidspension baseret på en uvildig lægefaglig vurdering. Ikke på baggrund af mavefornemmelsen hos en eller anden tilfældig sagsbehandler, der sidder i et jobcenter.

- Og hvis man ikke er i den kategori - men er rask og rørig til at tage et arbejde - foreslår vi, at man i stedet kan få en voucher og købe sig noget privat bistand til at finde et arbejde, siger Mette Thiesen.