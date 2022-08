Langer ud: Slet ikke det samme

Onsdag langede formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, ud efter formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, for at politisere embedsmændene.

Det skete, da han udtrykte alvorlig mistillid til dele af embedsværkets neutralitet på Twitter, herunder departementchefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen.

'Barbara slipper med en advarsel. Det indstiller den super uafhængige Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som har Barbara som chef og Mette F som minister. Monty Python-agtig farce det her. Lad være med at genvælge Mette Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klovnedemokrati,' skrev Alex Vanopslagh.

Til det svarede Pia Olsen Dyhr:

'Nu stopper det altså Alex. Det angreb på en neutral embedsmandsstyrelse og Kammeradvokaten er uhørt og groft! Lad være med at politisere embedsmændene. Vi ønsker ikke amerikanske tilstande i dansk politik'.

Det fik en journalist til at minde Olsen Dyhr om, at hun selv tilbage i november 2020 udtrykte mistillid til daværende departementchef i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, i en artikel i Jyllands-Posten.

Her opfordrede SF direkte departementchefen til at gå af.

- Jeg vil sige, at efter at have læst redegørelsen, så har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard, lød det dengang fra Pia Olsen Dyhr.

På Twitter svarer hun, at 'der er en væsentlig forskel på at jeg siger at jeg ikke har tillid - til det tweet som Alex skriver. Læs gerne igen'.

Derfor ville Ekstra Bladet gerne spørge Pia Olsen Dyhr om, hvad forskellen er - og om hun ikke også selv gjorde sig skyldig i at politisere en embedsmand i 2020.

Pia Olsen Dyhr har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men har gennem SF's presseafdeling sendt et skriftligt svar.

'At miste tilliden til en enkelt departementschef er én ting. Men Alex Vanopslagh stiller jo spørgsmål til hele embedsværket som sådan, og drager uafhængigheden af en hel styrelse i tvivl. Det synes jeg er langt ude,' skriver Pia Olsen Dyhr.

Desuden påpeger hun, at hun fik ret i sin mistillid, idet Henrik Studsgaard - i modsætning til Barbara Bertelsen - endte med at blive fritaget fra tjeneste.

'Kritikken af Studsgaard kom jo oven på en serie af helt konkrete indsigelser, og det er jo lige præcis også ham, som styrelsen har pålagt en stor del af ansvaret for den manglende hjemmel. Derfra og så til at udtrykke grundlæggende mistillid til en hel styrelse og embedsværket som sådan, det er altså en kæmpe forskel,' skriver Pia Olsen Dyhr.