Lars får 18.600 kr for konens corona-arbejde

Førtidspensionisten Lars Hansen får udbetalt en klækkelig julebonus fra staten i år.

Helt præcist modtager han 18.600 kroner før skat den sidste dag i november, fordi han undgår modregning i pensionen af konens corona-arbejde. Det viser et brev fra Udbetaling Danmark, som Ekstra Bladet har set.

- Det er dejligt og fuldt ud retfærdigt, siger en tydelig glad Lars Hansen.

- Jeg skal ikke lide under, at min kone tager ekstra corona-arbejde. Jeg mener selv, at jeg er berettiget til min pension, fortæller han.

Lars Hansens krop er færdig efter mere end 30 års arbejde som rejsemontør. Derfor får han førtidspension, men den bliver mindre, når konen arbejdede ekstra på plejehjemmet. Foto: Anders Brohus

Regeringen indgik i februar en aftale med støttepartierne, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som sikrer, at coronaheltes overarbejde - på grund af pandemien - ikke modregnes i partnerens folke-, senior eller førtidspension.

Aftalen faldt på plads, efter Ekstra Bladet gennem længere tid havde sat fokus på corona-heltes familier, der fik økonomiske pisk.

Ny corona-aftale: Helte undgår skattesmæk

Skattesmæk på 70 procent

Normalt reguleres førtidspensionen efter, hvor meget en samlever tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., samleveren tjener ekstra.

Derfor endte familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tog ekstra coronavagter, fordi de også selv betalte indkomstskat.

En af dem, der fik økonomisk pisk, var Lars Hansen, og han benyttede sig derfor af den nye ordning. Konen har i 2020 tjent 151.000 kr. på 'corona-relateret arbejde' ifølge et brev fra Udbetaling Danmark, som Ekstra Bladet har set.

'Vi har ved opgørelsen af din personlige indkomst set bort fra den oplyste corona-relaterede lønindkomst', skriver Udbetaling Danmark.

Kritik af minister: Langsom hjælp til coronahelte

Store julegaver i år

Derfor modtager Lars Hansen nu de ekstra penge op mod jul.

- Sidste år tog de en del af min førtidspension op mod jul, og i år får vi så en stor bunke ekstra, for det de modregnede sidste år, siger Lars Hansen.

- Julegaverne bliver store i år, og så skal vi nok bruge pengene på en rejse, så vi kan besøge min konens mor, fortæller han.

Corona-relateret arbejde: Sådan gør du Hvis du eller din eventuelle ægtefælle/samlever har haft indkomster fra corona-relateret arbejde i 2020, kan Udbetaling Danmark muligvis se bort fra disse indkomster i beregningen af din pension. Ved den seneste opgørelse af viser dog, at der er medio august kun var 91 indberetninger fra 85 personer, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Da aftalen blev indgået var det forventet, at det ville koste omkring 60 millioner kroner, og den kom i kølvandet på Ekstra Bladets historier om førtidspensionister, der bliver modregnet, når deres partner knokler i coronafrontlinjen. Den nye aftale gælder alle typer mer- og overarbejde, der kan tilskrives corona, fra marts 2020 og frem til og med december 2021. Aftalen er ikke afgrænset til specifikke brancher eller jobfunktioner. Deltidsansatte, som knokler ekstra, kan derfor også undgå modregning. Med aftalen undgår op mod 15.000 familier at blive modregnet for at corona-knokle, lød forventningen i februar. Men nu har der kun været 91 indberetninger. Læs mere om hvad corona-relateret arbejde omfatter på www.borger.dk/pension-corona Vis mere Vis mindre

6000 kr. mindre til jul

Ekstra Bladet har set Lars Hansens dokumenter fra Udbetaling Danmark før corona-aftalen. Her fremgår det, at konens højere indtægt kostede 1400 kr. efter skat på Lars Hansens førtidspension i november 2020.

I december 2020 skar staten knap 6000 kr. i førtidspensionen, så Lars Hansens kun fik udbetalt 4779 kr. efter skat.

Det skyldes, at ’jeres indkomst har ændret sig,' skrev Udbetaling Danmark, der via Skattestyrelsen kunne se, at konen kom op på 341.000 kr. i indtægt i 2020.

Lars Hansen er derfor lykkelig for aftalen, og han forventer at få endnu mere ud af den næste år.

- Der kommer nok mere corona-arbejde i år, så næste år får vi måske endnu mere gavn af aftalen, siger han.

Tak til Ekstra Bladet

Og det vil Lars Hansen gerne takke Ekstra Bladet for.

- Ekstra Bladet er årsag til min hjælp, og jeg håber, at jeres artikler kan være med til at afskaffe den gensidige forsørgerpligt helt, som regeringen har foreslået, siger han.

Vil droppe modregning

Regeringen har nemlig foreslået, at modregningen af en ægtefælles lønindkomst helt sløjfes.

'Hele spørgsmålet om modregning har været meget diskuteret bl.a. på baggrund af Ekstra Bladets fokus på emnet, og derfor har regeringen foreslået, at social pension skal udbetales uafhængig af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst, siger Peter Hummelgaard.

'Vi ønsker med forslaget at gøre op med de regler, der står i vejen for personer, der både kan og vil arbejde. Vi har brug for alle – ikke mindst nu, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft', fortæller ministeren.