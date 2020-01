Lars Løkke bliver rådgiver i advokatfirma

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal være juridisk rådgiver hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Han tiltræder sin nye stilling 15. april.

Lars Løkke Rasmussen vil dog beholde sin plads i Folketinget.

Dermed bliver arbejdet for Gorrissen Federspiel en deltidsbeskæftigelse.

- Hele mit voksne liv har centreret sig om udviklingen af det danske samfund og Danmarks rolle i verden.

- Det glæder mig meget, at jeg nu kan bruge den viden og de kompetencer, som jeg har opbygget, til at rådgive store danske og internationale virksomheder i at tage kloge beslutninger for dem og for det samfund, som de er en del af, siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Lars Løkke Rasmussen er selv uddannet jurist.