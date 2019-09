Lars Løkke bryder tavsheden

I et opslag på Facebook skriver Lars Løkke Rasmussen om sin afgang som formand for Venstre

Lars Løkke tager nu bladet fra munden og sætter nu for første gang ord på sin afsked som Venstres formand.

Det sker i et opslag på Facebook.

- I forrige weekend stoppede jeg som formand for Venstre. Det var det rigtigste at gøre – både af hensyn til mig selv og – i situationen – ikke mindst det parti, jeg meldte mig ind i for 38 år siden, skriver Løkke.

- Efter snart 34 år som folkevalgt i byråd, amtsråd, folketing, heraf små 14 år som indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister havde jeg brug for lige at ryste hovedet. Og det samme tror jeg, Venstre har haft brug for, fortsætter han.

Efter to ugers larmende tavshed skriver Løkke i opslaget, at han glæder sig til snart at komme rundt i landet igen.

- (...) for at mødes med alle, der ligesom jeg kærer sig om vores fantastiske lands fremtid, skriver han.

Efter et dramatisk hovedbestyrelsesmøde i Brejning trak Løkke sig 31. august med øjeblikkelig virkning som formand for Venstre.

Samme dag trak Kristian Jensen sig som næstformand.

Forud for begges beslutninger var gået flere uger med voldsomme diskussioner både i Venstres folketingsgruppe og i baglandet. Flere V-medlemmer stod frem fortalte, at de ønskede et andet formandsskab i partiet, men Løkke gik kontra og sagde, at han agtede at blive.

Til sidste blev modstanden for stor, og Løkke trak sig, hvorefter han forlod mødet og kørte væk i al hast.

