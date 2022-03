Lars Løkke fortryder ikke Putin-venlig periode

Under Lars Løkke Rasmussens første regeringsperiode var der smil og roser til Ruslands præsident, Vladimir Putin. Øl i Tivoli, statsbesøg og lovsang om det tætte samarbejde mellem Danmark og Ruslands myndigheder.

Siden har Rusland - og Putin - udvist en stadig mere aggressiv adfærd.

Det kulminerede med invasionen af Ukraine i februar, der har gjort Rusland og præsidenten til en international paria.

Lars Løkke Rasmussen fortryder dog ikke de hjertelige ord og besøg, sagde han tirsdag, før Ukraines præsident talte til Folketinget.

- Det er forsimplet bare at sige, at vi havde en forsonlig tone. Det er rigtigt, at da jeg var statsminister første gang, der havde vi en forsonlig tone. Det havde vi lige som resten af Europa, fordi vi forsøgte at opbygge en relation. Men den gjorde Putin vold på, da han gik ind på Krim i 2014.

- Og siden da har Danmark - og jeg - arbejdet for, at vi skulle møde ham med de hårdest mulige sanktioner.

Det var et stort skifte. I 2010 under et statsbesøg talte Lars Løkke Rasmussen varmt for den russiske gasledning Nord Stream 2 og sagde, at ønsket var at 'styrke forbindelserne'.

Og i 2011 var Putin på besøg i København, hvor han sagde, at Danmark og Rusland 'var enige på alle punkter.' Den tur endte med, at de to statsledere drak øl i Tivoli efter lukketid.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen har Putin 'klart' ændret sig siden dengang.

- Men jeg tror også, vi har mistolket ham. Da han begyndte at holde mærkelige taler om Ruslands fortid og fremtid, har vi - og her mener jeg Vesten og EU - taget for let på det.

- Vi har haft travlt med migrationsstrømme, gældskriser og alt muligt andet. Da han så begynder at tirre os med krigen mod Georgien, Krim og så videre, var sanktionerne ikke skarpe nok, lød det tirsdag fra den tidligere statsminister.

Han mener ikke, at Danmark her har noget ansvar. Men det har derimod fodslæbende lande i EU, der ikke har villet sætte foden ned over for Rusland.

- Hver gang vi har siddet med giftmord, invasioner eller andre provokationer, så har man oplevet europæiske lande, der - for at sige det lige ud - har været alt for meget i lommen på Rusland.

- Eksempelvis tyskerne og deres gasafhængig. Vi har kæmpet for at få Nord Stream 2 på EU's bord, men har talt for døve øren.

Løkke mener, at de manglende sanktioner og det manglende fælles fodslag i EU har været en del af Putins kalkule, da han invaderede Ukraine i februar.

- Heldigvis forregnede han sig, for der kom et europæiske sammenhold. Havde der været det historisk, så havde risikoen for, at han fik ind i Ukraine, været mindre.

- Så man kan ærgre sig over, at man ikke trådte mere i karakter tidligere.