Lars Løkke melder afbud til Koldings Obama-arrangement

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) får ikke lejlighed til at trykke hånd med Barack Obama, når den tidligere amerikanske præsident gæster Syddansk Universitet i Kolding i næste uge.

Det skriver JydskeVestkysten.

Statsministeriet bekræfter, at Lars Løkke Rasmussen ikke skal til Kolding 28. september.

I august bekræftede Statsministeriet ellers, at han ville deltage i besøget, men det er nu ændret.

Direktøren for Business Kolding, der står bag arrangementet, Morten Bjørn Hansen, fortæller, at statsministeren alligevel har måttet takke nej til invitationen.

Der deltager 680 gæster, hvor 230 er studerende og skoleelever, mens 450 er andre gæster såsom erhvervsfolk og inviterede gæster.

Den tidligere amerikanske præsident, der blev afløst af Donald Trump, skal ved sit besøg på SDU tale om fremtidens iværksætteri og lederskab.

Siden sin afgang som amerikansk præsident har Barack Obama brugt sin tid på at uddanne og tale til unge, der ser sig selv som fremtidens ledere.

Obama var præsident fra 2009 til 2017. Som siddende præsident gæstede han Danmark to gange.

I september 2009 var han på lynvisit i forbindelse med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) udvælgelse af OL-værtsby for 2016. Her håbede Chicago på at blive valgt.

Senere samme år deltog han i klimatopmødet COP15 i København.