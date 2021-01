Lars Løkke: Vil ikke stemme for rigsretssag mod Støjberg

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke stemme for en rigsretssag mod sin tidligere minister Inger Støjberg.

Det skriver han i et opslag på sin hjemmeside.

Konklusionen kommer i slutningen af et længere indlæg, hvor han opvejer for og imod at stille eks-ministeren for en rigsret i kølvandet på den rapport, Instrukskommissionen er kommet med, og som advokater siden har lavet en anbefaling på baggrund af.

Det er første gang, Lars Løkke Ramussen, der for nylig meldte sig ud af Venstre, ytrer sig om hvorvidt han ønsker at stille Inger Støjberg, der var udlændinge- og integrationsminister i hans regering, for en rigsretssag.